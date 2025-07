San Vito Lo Capo, al via la rassegna “Libri, autori e bouganville” con Gaetano Basile

09/07/2025 10:51:00

Prende il via a San Vito Lo Capo la 26ª edizione di Libri, autori e bouganville, la storica rassegna letteraria estiva che da oltre un quarto di secolo anima le serate del borgo trapanese con incontri tra scrittori, lettori e appassionati di storie.

L’apertura è affidata a una voce nota e autorevole della cultura siciliana, Gaetano Basile.

Giornalista, scrittore e fine narratore, Basile sarà protagonista mercoledì 9 luglio alle 21.30 nel giardino di Palazzo La Porta, con la presentazione del suo ultimo lavoro, Memorie di una Sicilia che non c’è più (ed. Kalos). Un libro che è insieme racconto, testimonianza e omaggio a un'isola in via di estinzione: quella delle botteghe, dei sapori antichi, delle parole dimenticate e dei gesti quotidiani che custodivano un’identità forte e condivisa. Con la consueta ironia e la capacità di tenere incollato il pubblico al filo della memoria, Basile condurrà gli spettatori in un viaggio tra aneddoti e personaggi, restituendo vita e dignità a una Sicilia che sfugge alle narrazioni stereotipate e si svela attraverso la lente del vissuto personale e collettivo. La rassegna, curata da Giacomo Pilati e promossa dal Comune di San Vito Lo Capo e dall’Associazione Pro Loco, proseguirà venerdì 11 luglio con un secondo appuntamento che vedrà protagoniste la giornalista Lidia Tilotta e l’attivista senegalese Marene Cisse, con il libro Sogni di zenzero, storia di migrazione, identità e resistenza.

L’ingresso agli eventi è libero, fino a esaurimento posti.