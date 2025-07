Trapani, Coppa Davis e Billie Jean King Cup in mostra a Palazzo Cavarretta fino all'11 luglio

09/07/2025 17:45:00

Le leggende del tennis mondiale sbarcano a Trapani. Da oggi pomeriggio la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, i due trofei più prestigiosi del tennis internazionale, sono in esposizione gratuita nell’androne di Palazzo Cavarretta, sede del Consiglio comunale.

L’evento, inserito nel Trophy Tour 2025 e promosso dalla FITP Tennis, rappresenta un’occasione unica per appassionati e curiosi di ammirare da vicino i simboli del tennis mondiale. La mostra sarà aperta mercoledì 9 luglio dalle 18 alle 24, giovedì 10 luglio dalle 9 alle 24 e venerdì 11 luglio dalle 9 alle 13.

«Siamo lieti di raccogliere l'invito pervenuto al nostro Comune – dichiarano il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore allo Sport Emanuele Barbara – e con grande piacere i tanti sportivi trapanesi, unitamente ai turisti presenti, potranno ammirare i due bellissimi e storici trofei esposti gratuitamente a Palazzo Cavarretta. Ringraziamo altresì la locale Federazione ed in particolar modo il Circolo Tennis Trapani, nella persona del presidente avv. Umberto Coppola e del suo staff, per essersi spesi in maniera determinante per realizzare questa bella iniziativa, certi dell’ottima riuscita dell’evento».