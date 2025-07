Enzo Tortora, un italiano per bene: serata evento agli Opifici Culturali Bianchi

09/07/2025 10:29:00

Una serata per restituire profondità a una figura troppo spesso ridotta a simbolo. Venerdì 11 luglio, alle ore 21:00, gli Opifici Culturali Bianchi ospiteranno Francesca Scopelliti, giornalista e compagna di Enzo Tortora negli ultimi anni della sua vita, quest’ultima, accompagnata dall’Avv. Giacomo Frazzitta, con il suo intervento – dal vivo – offrirà un racconto privato, fatto di aneddoti, episodi quotidiani e momenti condivisi anche attraverso contributi e testimonianze audio e video di amici e personaggi dello spettacolo che hanno conosciuto da vicino il famoso conduttore televisivo. Un’introduzione che servirà a collocare il protagonista in una dimensione umana, lontana dalla retorica del martire.



L’iniziativa è promossa da Cantine Bianchi, storica azienda marsalese del settore distillati, che da anni apre i propri spazi a eventi culturali e di intrattenimento. Una serata pensata non per celebrare un mito, ma per raccontare una persona: Enzo Tortora, prima del clamore mediatico e del calvario giudiziario.



Durante la serata, alcuni passaggi verranno commentati insieme, per approfondire i racconti dei testimoni e offrire spunti di riflessione collettiva. La struttura dell’incontro rispecchia volutamente una doppia anima: prima l’uomo, poi il processo. Solo in un secondo momento si affronterà l’errore giudiziario che ha segnato la sua esistenza e l’opinione pubblica del Paese.



“Questa serata nasce dal bisogno di fermarsi e ascoltare. Un modo per onorare la memoria, ma anche per interrogarci su cosa resta, oggi, di quella vicenda”, spiega Claudio Bianchi, oggi alla guida di Cantine Bianchi.



Nel corso dell’iniziativa, gli ospiti potranno degustare il Gin Sale Tonic prodotto dalla casa.



L’ingresso è gratuito. Si raccomanda la puntualità: inizio previsto alle ore 21:00.



