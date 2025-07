Campobello: il PD smentisce il sostegno  alla giunta Castiglione

09/07/2025 18:26:00

Il Partito Democratico chiarisce definitivamente la propria posizione rispetto all’Amministrazione Comunale di Campobello di Mazara, guidata dal sindaco Castiglione: il PD non fa parte della maggioranza e non ha alcun ruolo nell’attuale esecutivo.

A ribadirlo è la Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Trapani, in pieno accordo con i vertici regionali del PD Sicilia e con il deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, Dario Safina. Il partito sottolinea di essere forza di opposizione in Consiglio comunale, impegnata nel vigilare sull’operato della Giunta, avanzare proposte e, quando necessario, contrastare le scelte amministrative.

“Qualsiasi interpretazione o notizia che faccia pensare a una nostra partecipazione alla Giunta è del tutto infondata – si legge nella nota–. Eventuali incarichi ricoperti da singoli cittadini riconducibili all’area del centrosinistra non rappresentano in alcun modo il Partito Democratico, che non ha espresso né assessori né altre figure nell’attuale esecutivo”.