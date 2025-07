“Oltre le Onde”, il mare diventa terapia e legalità per i bambini con autismo a Trapani

09/07/2025 12:25:00

L’11 e il 18 luglio il mare di Trapani si trasforma in un luogo di accoglienza, cura e riscatto. Con il progetto “Oltre le Onde”, l’Associazione di Promozione Sociale ABA Insieme e la Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani lanciano una nuova sfida all’inclusione sociale, offrendo a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico l’opportunità di vivere il mare come esperienza di libertà e crescita.

“Oltre le Onde” nasce dall’esperienza di ABA Insieme nel campo della riabilitazione e inclusione. L’iniziativa porta i giovani protagonisti a bordo di VEGA – Ciaccio Montalto, un’imbarcazione confiscata alla criminalità organizzata e restituita alla collettività, simbolo di legalità e speranza. Le uscite in barca a vela lungo la costa trapanese diventeranno occasioni uniche per stimolare abilità relazionali, sensoriali e di autonomia, mentre per chi resta a terra saranno organizzati laboratori creativi presso la sede della Lega Navale.

«La Lega Navale Italiana di Trapani – spiega il presidente Piero Culcasi – è orgogliosa di essere al fianco di ABA Insieme in un progetto che unisce mare, solidarietà e legalità. La barca Vega – Ciaccio Montalto, intitolata al giudice trapanese ucciso dalla mafia e ora al servizio della comunità, rappresenta un simbolo forte: la legalità può salpare, portando con sé speranza e riscatto. Vogliamo che il mare diventi un bene davvero accessibile a tutti, dove nessuno resta indietro».

Ad accompagnare i ragazzi saranno gli istruttori Giuseppe Cusumano e Bartolo Virzì, insieme a psicologi, educatori specializzati e volontari, per garantire sicurezza e un ambiente accogliente.

“Oltre le Onde” non è solo un progetto di vela, ma un potente messaggio di comunità. Dimostra che, insieme, si possono superare barriere e pregiudizi, trasformando ogni onda in un’occasione di rinascita.

Per informazioni, adesioni e sostegno è possibile contattare APS ABA Insieme.

Via Nicolò Fabrizi 34 – 91100 Trapani

Responsabile: Dott.ssa Francesca Trapani cell. 388 2472092