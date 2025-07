Buongiorno24 del 10 Luglio 2025

10/07/2025 09:16:00

Trapani, auto sempre più vecchie: età media quasi 14 anni

È il dato peggiore d’Italia secondo l’analisi di Facile.it. E questo vuol dire meno sicurezza, più inquinamento e costi maggiori per le assicurazioni.

Castelvetrano, arrestato spacciatore a Marinella di Selinunte

Bloccato un 27enne trovato con cocaina, crack e marijuana pronti per essere venduti. L’uomo è stato fermato durante controlli dei Carabinieri sulla provinciale 56.

Marsala, nasce il gattile dedicato ad Alice Cangemi

L’Associazione Randagi del Sud ha avviato una raccolta fondi per ricordare Alice, recentemente scomparsa, realizzando un rifugio per i gatti che tanto amava.

Poggioreale sfida lo spopolamento offrendo case gratuite agli studenti Erasmus

Nel cuore della Valle del Belìce, il borgo storico prova a rinascere aprendo le porte agli studenti stranieri. Un progetto ambizioso per invertire la rotta dopo decenni di abbandono.

Invalsi, studenti siciliani tra i peggiori d’Italia in italiano e matematica

Secondo i dati ufficiali, gli studenti diplomati in Sicilia hanno competenze simili a quelle dei ragazzi di terza media. Un po' meglio l’inglese.

Mini manovra da 200 milioni, Schifani blinda tutto

Il Presidente della Regione impone rigore agli alleati: risorse concentrate solo su emergenze, sociale e crescita economica, nessuno spazio per richieste individuali.

Trapani, Tranchida sfida Antonini sul PalaShark

Il sindaco tiene oggi una conferenza stampa per chiarire definitivamente la questione delle bollette da 120mila euro che oppongono il Comune alla Trapani Shark.

Marsala, il PD contro Grillo: "Privatizzare i bus è clientelare"

Il circolo locale del PD critica duramente la scelta del sindaco di affidare ai privati il trasporto pubblico a pochi mesi dalla scadenza del mandato.

Marsala, scarcerati i due tunisini accusati di aggressione

Il Tribunale ha accolto la richiesta della difesa. I due erano stati arrestati dopo aver minacciato il padrone di casa per riavere un cellulare rubato.

Mazara, entra in azione "Captur": multe in tempo reale con il nuovo sistema mobile

La Polizia Municipale ha adottato un sistema tecnologico avanzato per rilevare immediatamente violazioni al Codice della Strada, auto senza assicurazione o revisione.

