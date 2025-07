Marsala, l’anteprima di “Otiosa Estate 2025” con Renato Polizzi e le “Noterelle” di Abba

10/07/2025 08:52:00

Venerdì 11 luglio alle 18.30, nella suggestiva cornice dell’Otium Biblioteca Sociale di Marsala (via XI Maggio 106), si apre l’anteprima della rassegna “Otiosa Estate 2025”.

Protagonista dell’incontro sarà Renato Polizzi, che presenterà l’ultima edizione di Noterelle d’uno dei Mille.

Da Quarto al Volturno di Giuseppe Cesare Abba, appena ripubblicata da Quodlibet all’interno della collana “Compagnia Extra”, diretta da Ermanno Cavazzoni. Ad affiancarlo nella conversazione sarà Vita D’Amico, in un dialogo che promette di andare oltre la semplice ricostruzione storica.

Il volume, curato dallo stesso Polizzi, è un classico del Risorgimento italiano, ma anche un diario vivo, spontaneo e vibrante di un ragazzo ventunenne che parte con Garibaldi per l’impresa dei Mille. Come ricorda Cavazzoni, Abba racconta la sua esperienza con lo sguardo ingenuo e appassionato di chi si trova catapultato in un’avventura “romantica e indeterminata”, armato di uno schioppo arrugginito e venti cartucce, ma animato da un entusiasmo adolescenziale che nulla riesce a scalfire.

La Sicilia descritta da Abba è quasi esotica, e Garibaldi appare come una figura mitica, intoccabile, in una narrazione che unisce memoria personale, documento storico e afflato poetico. Il testo – scritto in origine sotto forma di taccuini durante le marce e le battaglie, poi rielaborato dall’autore vent’anni dopo – venne pubblicato per la prima volta nel 1880 grazie all’interessamento di Giosuè Carducci, che ne colse subito il valore letterario oltre che testimoniale.

L’edizione curata da Polizzi si arricchisce di una postfazione che illumina la genesi del testo e il suo significato, rendendo attuale una voce che, dal cuore dell’Ottocento, parla ancora con sorprendente freschezza. Un’occasione preziosa, dunque, per rileggere il Risorgimento non dai palchi delle celebrazioni, ma dalle retrovie di chi lo ha vissuto con passione e stupore.

L’evento è promosso da Otium Ex Libris con il sostegno del Comune di Marsala, del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana. Ingresso libero.