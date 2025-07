Domani a Trapani il convegno "I Commercialisti Italiani Sentinelle dell’Economia Legale"

10/07/2025 07:00:00

Un’importante occasione di confronto e approfondimento sul ruolo dei professionisti contabili nella tutela della legalità economica si terrà venerdì 11 luglio 2025, dalle ore 9.00 alle 17.30, presso la sede della Camera di Commercio di Trapani. Il convegno, dal titolo “I Commercialisti Italiani Sentinelle dell’Economia Legale”, è promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani, in collaborazione con la Fondazione Commercialisti Trapani, l’ODCEC di Marsala e con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

L’iniziativa si articola in tre sessioni tematiche che affronteranno aspetti centrali del lavoro del commercialista in relazione alla prevenzione della crisi d’impresa, al contrasto delle mafie e all’applicazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001: Il ruolo del commercialista nella prevenzione della crisi d’impresa - Il ruolo del commercialista nel contrasto alle mafie - Il MOG 231 come strumento di self-cleaning preventivo.

Tra i relatori attesi figurano nomi di spicco del panorama accademico, giuridico e professionale: Elbano de Nuccio, Presidente del CNDCEC; Eliseo Davì, Giudice; e Costantino Visconti, Professore dell’Università di Palermo, contribuiranno a offrire una visione multidisciplinare sulle responsabilità e le potenzialità del commercialista nella promozione di un’economia legale e trasparente.

Alla presentazione dell’iniziativa, il Presidente dell’ODCEC Trapani, Gildo La Barbera, ha sottolineato l’importanza del tema:

“I temi della legalità e dell'etica nell'economia rappresentano per l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani punti fondamentali nell'attività professionale dei propri iscritti. Su questi temi siamo a fianco delle istituzioni, a partire da quelle giudiziarie, per garantire uno sviluppo equo e sostenibile del territorio trapanese.”

L’evento è valido ai fini della formazione professionale continua, e l’accreditamento da parte del CNDCEC è in corso per un totale di 7 crediti formativi.

Per partecipare all’evento o ricevere ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria dell’ODCEC di Trapani. Una giornata che si preannuncia ricca di contenuti e spunti operativi, dedicata a rafforzare il ruolo dei commercialisti come presidio della legalità nel sistema economico italiano.