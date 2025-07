Marsala: il PD contro la privatizzazione del trasporto pubblico: "Operazione clientelare"

10/07/2025 09:00:00

Il circolo del Partito Democratico di Marsala, per voce della segretaria Linda Licari, esprime una ferma e decisa condanna nei confronti della decisione dell’Amministrazione Grillo di avviare la privatizzazione del trasporto pubblico urbano. Una scelta definita "speculativa e clientelare", giunta a soli sei mesi dalla scadenza del mandato amministrativo.

"La tempistica di questa decisione – si legge nella nota firmata da Licari – non può che apparire sospetta: dopo cinque anni di immobilismo sul tema, si tenta ora una presunta 'svolta storica' che suona più come un'operazione elettorale mascherata, volta a promettere ipotetici posti di lavoro in cambio di sostegno politico."

Secondo il PD locale, durante tutto il mandato dell’attuale giunta non si è registrato alcun serio interesse per il potenziamento del servizio, che ha invece subito un progressivo indebolimento. “Abbiamo assistito alla riduzione dell’offerta – prosegue il comunicato – lasciando studenti, anziani e famiglie senza un servizio dignitoso, costretti a rivolgersi a società private con costi insostenibili”.

Licari sottolinea inoltre come il Comune di Marsala, con i suoi 240 km quadrati di estensione, necessiti di un trasporto pubblico realmente efficiente e gestito dal pubblico, non abbandonato alle logiche di mercato. "La presunta soluzione alle carenze economiche e strutturali attraverso l’esternalizzazione appare come un alibi inconsistente. Non si è fatto nulla per rimediare alla cronica carenza di autisti o per migliorare la gestione esistente".

Il Partito Democratico parla apertamente di un’amministrazione “miope e fallimentare”, che arriva a fine mandato con una manovra che – secondo la segreteria locale – ha il sapore della propaganda. "Non accetteremo che il trasporto pubblico diventi merce di scambio elettorale – conclude il PD – Chiediamo trasparenza, responsabilità e soluzioni concrete per garantire a tutti i cittadini un servizio accessibile, stabile ed efficiente".

Il dibattito sul futuro del trasporto pubblico a Marsala si accende dunque in vista della prossima tornata elettorale, con il Partito Democratico deciso a dare battaglia per la tutela di un bene comune fondamentale.