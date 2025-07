11 Luglio: cala la produzione, conferenza sull'Ucraina, accordo Francia - Uk

11/07/2025 07:22:00

E' l'11 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani

• L’Istat ha rilevato che a maggio, rispetto al mese precedente, la produzione industriale è calata dello 0,7 per cento

• A Roma ieri è iniziata la conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, che continuerà oggi. Ci si è accordati per fornire 10 miliardi di euro di aiuti (ma secondo la Banca mondiale ne serviranno almeno 524 in dieci anni)

• A Londra Starmer e Macron si sono accordati sui migranti (l’Uk potrà rispedire in Francia una persona arrivata attraversando la Manica in cambio dell’accoglienza di un richiedente asilo proveniente dalla Francia) e sul nucleare (si sono autoeletti «difensori dell’Europa», che difenderanno con una «rapida risposta» da ogni «minaccia estrema»)

• Il voto di sfiducia alla presidenza di Ursula von der Leyen non ha ottenuto la maggioranza (ma i suoi sostenitori sono diminuiti rispetto al giorno del suo insediamento)

• Trump ha fatto ripetutamente i complimenti al presidente della Liberia per il suo ottimo inglese, evidentemente senza ricordarsi che l’inglese è la lingua ufficiale del Paese africano

• Il governo tedesco ha chiesto a Unicredit di fare un passo indietro su Commerzbank

• In India una famiglia è stata bruciata perché sospettata di stregoneria

• A Gaza anche ieri decine di persone sono morte, tra loro anche alcuni bambini in fila per ricevere cibo



• In Cisgiordania, nel centro commerciale di un insediamento israeliano, una guardia di 22 anni è stata accoltellata a morte da due palestinesi di 23, che sono stati poi uccisi a loro volta

• In Svezia il ministro per l’Immigrazione si è detto «scioccato e inorridito» dalla scoperta che suo figlio adolescente fa parte di alcuni gruppi di estrema destra

• Al Corvetto, alla periferia di Milano, un uomo di 44 anni ha ucciso la madre che dormiva e poi si è buttato dall’ottavo piano

• Su una spiaggia nel viterbese un ragazzo di 17 anni è morto seppellito dalla sabbia: aveva scavato una buca profonda un metro e mezzo e ci era entrato

• Alle Cinque Terre, sulla Via dell’Amore, un turista australiano è morto precipitando sulla scogliera. Aveva appena litigato con la fidanzata

• La moglie dell’ad di Lufthansa, che l’altro ieri ha investito e ucciso una giovane in Sardegna, è già rientrata in Germania

• Un uomo di 58 anni è stato arrestato perché si era allacciato abusivamente all’impianto idraulico della reggia di Caserta per irrigare i suoi campi

• Un’altra studentessa (è la seconda) si è rifiutata di aprir bocca all’orale della maturità, e perciò il ministro Valditara ha detto che dall’anno prossimo chi fa scena muta dovrà ripetere l’anno, indipendentemente da quanti punti abbia accumulato con le altre prove d’esame

• La Consulta ha stabilito che le restrizioni sul gioco online nei bar sono illegittime

• Alla Camera ci sono state un po’ di lamentele attorno all’aria condizionata, che secondo una deputata di Fi sarebbe tenuta a una temperatura troppo bassa

• La prima borsa Birkin prodotta da Hermès è stata battuta all’asta per 8,5 milioni di dollari, il prezzo più alto mai raggiunto per un oggetto di questo tipo

• L’irlandese Healy ha vinto la sesta tappa del Tour de France, Van der Poel si è guadagnato la maglia gialla

• A Wimbledon oggi pomeriggio si giocano le semifinali maschili Alcaraz-Fritz e Sinner-Djokovic. La finale femminile del 12 luglio sarà tra Anisimova e Swiatek

• Claudio Lotito è uscito dall’ospedale

• Sui giornali Giorgio Armani, che oggi compie 91 anni, ha ringraziato della vicinanza manifestatagli nelle ultime settimane, nelle quali non ha potuto mostrarsi alle sfilate a causa di problemi di salute

• Sono morti l’artista serbo-italiano che scoprì Marina Abramović Radomir Damnjanović Damnjan (90 anni), il comico francese Bun Hay Mean (43), il cineoperatore Rai Silvano Nencini (88)



Titoli

Corriere della Sera: Kiev, 10 miliardi per ricostruire

la Repubblica: Fondi e armi per Kiev

La Stampa: Europa-Usa: fermiamo Putin

Il Sole 24 Ore: Attività industriale ancora in calo (-0,7%) / Le imprese: la Ue smetta di galleggiare

Avvenire: Tutto da ricostruire

Il Messaggero: Ucraina, 10 miliardi per ripartire

Il Giornale: Meloni compatta gli anti Putin

Leggo: Per volare non serve il documento

Qn: Europa, 10 miliardi per Kiev / L’Italia si occuperà di Odessa

Il Fatto: Tutte le bugie / di Nordio

Libero: Andate / a lavorare

La Verità: Compriamo armi da Kiev / per poi... regalargliele

Il Mattino: 10 miliardi per ricostruire l’Ucraina

il Quotidiano del Sud: «Ricostruiremo l’Ucraina»

il manifesto: Casca / il mondo

Domani: Dieci miliardi ma serve un trilione / Il piano per l’Ucraina è un rebus