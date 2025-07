Weekend di eventi a Trapani: concerti, teatro e gastronomia il 12 e 13 luglio

12/07/2025 06:00:00

Il 12 e 13 luglio, la provincia di Trapani si anima con una serie di eventi, dalla musica al teatro, passando per l'arte e la gastronomia.

Scopri i principali appuntamenti:

GIBELLINA - Le Orestiadi di Gibellina, con la loro 44ª edizione, si confermano come punto fermo del dialogo tra arte contemporanea e identità del territorio. Il festival propone anche quest'anno progetti originali che raccontano la rinascita culturale della città. Il 12 luglio è atteso il ritorno di Ascanio Celestini con il suo nuovo spettacolo Poveri Cristi, una narrazione intensa dedicata a chi non ha voce, se non quella della pietà. Nella stessa giornata, alle 19.30, Ugo Giacomazzi e Luigi Di Ganci porteranno in scena Mezzi sogni d’estate, con una compagnia composta da giovani attori e attrici con sindrome di Down.

VITA - A Vita l’estate 2025 si preannuncia ricca di appuntamenti grazie alla collaborazione tra Comune e associazioni locali. Il calendario propone eventi per tutte le età, tra gastronomia, cinema all’aperto e attività per bambini. Tra gli appuntamenti, domenica 13 luglio la Pro Loco Vitese organizza una sfida culinaria al Giardino della Pro Loco, in occasione della Giornata delle Pro Loco: un momento dedicato ai sapori e alle tradizioni del territorio.

SEGESTA - Sabato 12 luglio alle 20.00, al Tempio di Segesta, Diego De Silva sarà protagonista del monologo “I titoli di coda di una vita insieme”, nell’ambito del Festival Intrecci Narrativi. Un racconto intenso e ironico sulla fine di una relazione, tra parole, emozioni e disincanto. Ingresso gratuito con prenotazione su www.associazioneperlarte.it/prenota/. Domenica 13 luglio alle 20.00 si chiude al Tempio di Segesta la terza edizione del Festival Intrecci Narrativi con il Concerto a cuor leggero di Riccardo Sinigallia, accompagnato da Laura Arzilli. L’evento, promosso dall’Associazione per l’Arte in collaborazione con Ottantunocento e il Parco archeologico di Segesta, unisce musica d’autore e paesaggio. L’ingresso è gratuito, con prenotazione sul sito dell’organizzazione.

SELINUNTE - Parte sabato 12 luglio alle 21, al Parco archeologico di Selinunte, la rassegna “Agorà”, all’interno del cartellone “Selinunte Estate”. Inaugura Gianluigi Paragone con il monologo teatrale “Moderno sarà lei”, spettacolo tra ricordi anni ’80 e riflessioni sulla società contemporanea. Biglietto: 5 euro, acquistabile su www.coopculture.it o al botteghino. Il programma prosegue il 17 luglio con il giornalista Nicola Porro in dialogo con Livio Marrocco, il 20 luglio con il musical sull’emigrazione “Camicette bianche” di Marco Savatteri, il 1° agosto con il concerto di Sarah Jane Morris accompagnata da Tony Remy, e il 2 agosto con Nick the Nightfly, voce storica di Radio Monte Carlo. MARSALA - Il 12 luglio, Michele Zarrillo sarà protagonista di un concerto a Marsala, in Piazza della Vittoria, nell’ambito del suo Tour 2025. L’ingresso è gratuito.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Sabato 12 luglio alle 18.30, nella Sala del Cinquecentenario di Castellammare del Golfo, Bia Cusumano presenta Itaca Ebbra, libro che indaga l’amore come forza assoluta e vocazione. Con lei dialogano Annalisa Ferrante e Giovanni Bologna. L’evento è promosso dal Comune e da diverse realtà culturali del territorio.

MAZARA DEL VALLO - Sabato 12 luglio 2025, alle ore 21.30 in Piazza della Repubblica a Mazara del Vallo, andrà in scena in anteprima assoluta “Aranci di ‘nterra. Nove storie nella terra delle storie”, spettacolo scritto e diretto da Giacomo Bonagiuso e tratto dal suo omonimo libro. In scena le attrici Liliana Marciante, Giovanna Russo e Giovanna Scarcella, con coreografie di Ciro Venosa e videoproiezioni delle opere di Manuela Marascia. Lo spettacolo, prodotto da Teatro Libero e Kepos Performing Theater, racconta con ironia e profondità le contraddizioni della Sicilia, tra luce e ombra, memoria e denuncia. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Sempre a Mazara, domenica 13 luglio si celebra la Festa dell’Incoronazione della Madonna del Paradiso. Si terranno una messa solenne e una processione per le vie del centro storico. Parteciperanno autorità civili, religiose e numerosi fedeli.

MARSALA - Domenica 13 luglio alle 21:00 sulla terrazza del Baluardo Velasco va in scena "Astolfo sulla luna", episodio della saga dei Paladini di Francia. L’evento, a ingresso libero, rientra nel progetto “Finestre sul Mondo” e punta a rilanciare l’Opera dei Pupi. Le offerte raccolte sosterranno la creazione di un teatro permanente dedicato ai pupi siciliani.

TRAPANI - Domenica 13 luglio, alle ore 21.00, il Luglio Musicale Trapanese porta in scena Il trovatore di Verdi al Teatro Giuseppe Di Stefano. Sul palco interpreti internazionali come Massimo Cavalletti, Melissa Purnell, Anna Maria Chiuri e Andrea Shin. Dirige Bruno Cinquegrani, regia di Daniele De Plano con un allestimento visivamente potente firmato da Angelo Bertini. L'opera propone una lettura contemporanea, restando fedele alla carica emotiva del melodramma verdiano.

PANTELLERIA - Sabato 12 luglio, alle 21 in Piazza Cavour a Pantelleria, andrà in scena “Vespa Sanremo”, evento organizzato dal Vespa Club locale con il patrocinio del Comune. Protagoniste della serata saranno 35 Vespe d’epoca che sfileranno con equipaggi in abiti coerenti con l’anno di fabbricazione, accompagnate da celebri canzoni del Festival di Sanremo dello stesso anno, dal 1955 al 2008. La serata, condotta da Florinda Valenza e Giuseppe Belvisi, sarà anche un racconto tra musica e costume. Una giuria valuterà l’abbinamento Vespa-abiti d’epoca.

ERICE - Fino al 7 gennaio 2026 Erice ospita la mostra Lobsteropolis in Erice di Philip Colbert, curata da Giordano Bruno Guerri. Sculture monumentali e installazioni pop dell’artista scozzese saranno esposte nei luoghi simbolici di Erice e Segesta, in un dialogo tra arte contemporanea e patrimonio storico.