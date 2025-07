Ogni giovedì a Mazara: vino, natura e musica live nella tenuta Gorghi Tondi

12/07/2025 09:30:00

Torna anche per l’estate 2025 Appuntamento al tramonto, l’evento enoturistico firmato Tenuta Gorghi Tondi, che coniuga il piacere del buon vino biologico al fascino di una location senza tempo: il prato sul vigneto affacciato sul mare, incastonato tra la riserva naturale del WWF Lago Preola e Gorghi Tondi e il Mar Mediterraneo.



Dal 24 luglio al 4 settembre, ogni giovedì dalle ore 19:00 alle 23:00, la cantina apre le porte a ospiti e visitatori per un aperitivo immersivo al tramonto, dove la luce calda della golden hour si mescola ai profumi della campagna e alle note della musica dal vivo.



L’esperienza si svolge all’aperto, nel prato della tenuta, tra salottini informali e coperte da picnic che rendono l’atmosfera conviviale, rilassata e al tempo stesso curata. Ogni serata prevede l’esibizione di una band musicale diversa, selezionata per accompagnare l’esperienza con sonorità piacevoli, mai invasive.



Il biglietto d’ingresso (32 euro a persona) comprende:

-2 calici di vino biologico Gorghi Tondi

-una selezione di stuzzichini in abbinamento

-musica dal vivo

È inoltre disponibile un menu bambini (8 euro) e la possibilità di acquistare ulteriori calici o bottiglie da degustare sul prato.



L’evento, giunto ormai alla sua terza edizione, rappresenta una delle espressioni più autentiche del progetto di enoturismo sostenibile portato avanti dalla cantina, guidata oggi dalle sorelle Annamaria e Clara Sala, quarta generazione di una famiglia che ha fatto del biologico, della valorizzazione del territorio e dell’accoglienza i propri tratti distintivi.



Un’idea di aperitivo diversa, accessibile anche a famiglie con bambini, turisti italiani e stranieri, wine lover e amanti della natura in cerca di esperienze non convenzionali.



L’accesso è consentito solo tramite prenotazione online, acquistabile dal sito ufficiale, a questo link https://tinyurl.com/AppuntamentoAlTramonto2025.

Il parcheggio è disponibile all’interno del piazzale laterale della cantina. Si consiglia un abbigliamento comodo: l’evento si svolge completamente all’aperto e sono disponibili anche coperte da picnic.



Per informazioni:

enoturismo@gorghitondi.it

+39 351 0930988 (anche tramite WhatsApp)



Tenuta Gorghi Tondi – tra riserva naturale e mare, il vino racconta un paesaggio unico.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)