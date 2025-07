12/07/2025 11:49:00

Mazara del Vallo in lutto per la scomparsa di Renzo Mezzapelle, storico ispettore capo della Polizia Municipale

Mazara del Vallo piange la scomparsa di Renzo Mezzapelle, ispettore capo della Polizia Municipale in pensione, venuto a mancare all’età di 65 anni. Punto di riferimento per la comunità e per i colleghi del Corpo dei Vigili Urbani, Mezzapelle aveva concluso poco più di un anno fa il suo lungo servizio, durato oltre trent’anni, sempre con dedizione, rigore e umanità.

Il sindaco Salvatore Quinci ha voluto ricordarlo con parole sentite:

“La notizia della sua prematura scomparsa ci ha colto di sorpresa e ha suscitato in tutti noi sentimenti di profondo cordoglio e tristezza. Ho avuto modo di apprezzarne le doti professionali, ma anche quelle umane, già nell’ambito scoutistico, prima ancora di diventare sindaco. La città perde un uomo di sani principi, un padre esemplare che ha speso gran parte della sua vita al servizio della comunità”.

Alle esequie, in programma lunedì 14 luglio alle ore 15 nella Cattedrale di Mazara del Vallo, sarà presente una delegazione dell’amministrazione comunale e del Corpo dei Vigili Urbani in alta uniforme, con il gonfalone cittadino.

Alla moglie Antonella, ai figli Michele e Caterina, e a tutti i familiari vanno le condoglianze più sentite da parte della comunità mazarese.