Marsala, Villa Cavallotti immersa nel degrado 

13/07/2025 08:00:00

Una nostra lettrice, Leonarda, denuncia lo stato di abbandono di Villa Cavallotti a Marsala, luogo storico e simbolico della città. La sua testimonianza è un appello civile, diretto a cittadini e amministratori, affinché si intervenga al più presto per restituire dignità a uno spazio pubblico che merita rispetto.

"Ogni mattina veniamo a camminare e la situazione peggiora", così inizia la segnalazione inviata alla nostra redazione da Leonarda, cittadina marsalese che frequenta regolarmente il Giardino Cavallotti – conosciuto come Villa Cavallotti – e che da tempo assiste al progressivo degrado del luogo.

«All'ingresso ci sono due persone fisse, sempre sedute, che non abbiamo mai visto spazzare o raccogliere lo sporco» scrive Leonarda, lamentando l’assenza di un’efficace attività di pulizia e sorveglianza all’interno del giardino. Insieme ad altri cittadini, ha deciso di agire in prima persona: «Ci siamo dati l'obiettivo quotidiano di raccogliere 10 bottiglie di vetro e 10 di plastica, ma non basta».

Il gesto, seppur lodevole, non riesce a compensare la mancanza di una gestione ordinata e continuativa degli spazi. Non bastano la buona volontà e l'impegno dei singoli se il degrado è strutturale. Il racconto prosegue con un dettaglio ancora più allarmante: «Abbiamo visto molti topi rovistare nei sacchi pieni di spazzatura e abbandonati dentro il Giardino».

Topi, sporcizia, incuria: una situazione che, oltre al decoro urbano, mette a rischio la salute pubblica. «È una sofferenza – conclude Leonarda – vedere che i cittadini e l'amministrazione non riescano a mantenere uno "stato di ben essere e benessere"».

Villa Cavallotti è da sempre un luogo di incontro, svago e memoria storica per i marsalesi. Vederlo ridotto in questo stato suscita amarezza e indignazione. Sono tantissimi i cittadini che attendono che grazie all’appello di Leonarda, l’amministrazione comunale prenda atto della situazione e intervenga tempestivamente con azioni concrete di pulizia, manutenzione e controllo.