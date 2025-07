Marsala, al Baluardo Velasco una settimana di cultura e memoria con Finestre sul Mondo

13/07/2025 12:57:00

Una settimana ricca di appuntamenti tra teatro, cinema, musica e impegno civile: è il programma promosso dall’associazione Finestre sul mondo al Baluardo Velasco di Marsala, con il patrocinio morale di enti e realtà locali, e la direzione culturale di Salvatore Inguì.

Dal 13 al 19 luglio, il Baluardo torna ad essere uno spazio vivo per la comunità, luogo di incontro e riflessione. Sei serate che alternano arte, denuncia, storia e musica, in un percorso che mette al centro la bellezza e il valore della memoria.

Domenica 13 luglio, alle ore 21.00, si parte con la tradizione: l’Opera dei Pupi porta in scena “Astolfo sulla luna”, liberamente ispirato alla storia dei Paladini di Francia. Un’occasione per riscoprire una forma teatrale antica, patrimonio culturale immateriale dell’umanità, che ancora oggi incanta grandi e piccoli.

Lunedì 14 luglio, sempre alle 21.00, spazio al cinema con la proiezione di “Terraferma” di Emanuele Crialese. Un film che racconta con forza e delicatezza le contraddizioni del Mediterraneo, tra accoglienza e confini, attraverso lo sguardo di una piccola isola siciliana.

Mercoledì 16 luglio, alle 19.00, l’appuntamento è con la letteratura e l’attualità: il giornalista Sergio Barducci presenta il suo libro “La vita oltre la paura”, un dialogo necessario sui temi della resilienza, della giustizia e del coraggio in tempi di incertezza.

Giovedì 17 luglio, alle 21.00, il Teatro Abusivo Marsalese (TAM) porta in scena una delle opere più struggenti del teatro moderno: “Il Gabbiano” di Anton Čechov. Un adattamento sentito e intenso, nel solco della riflessione sul desiderio, sull’arte e sulle occasioni mancate.

Venerdì 18 luglio, alle 19.00, la sede dell’associazione in via Sibilla 36 ospita un concerto di musica classica per pianoforte. L’evento è accompagnato da una raccolta fondi in favore dei bambini ucraini, nel segno della solidarietà concreta che da sempre caratterizza le attività dell’associazione.

Sabato 19 luglio, infine, una serata dal forte valore simbolico e civile: alle ore 20.00 si esibisce la Libera Orchestra Popolare, con un concerto in memoria delle vittime della strage di via D’Amelio. Un tributo musicale a Paolo Borsellino e agli agenti della scorta, nel trentaduesimo anniversario dell’attentato mafioso che scosse l’Italia intera.

Un programma che unisce emozione, consapevolezza e partecipazione. L’associazione Finestre sul Mondo conferma così il suo ruolo di presidio culturale attivo a Marsala, dove il ricordo si intreccia all’impegno per il presente.