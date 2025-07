Commercialisti, tre borse di studio da 5 mila euro per giovani professionisti

13/07/2025 18:06:00

Opportunità concreta per i giovani dottori commercialisti e aspiranti esperti contabili: la Fondazione Francesco Bianchini, in convenzione con la Fondazione Nazionale Commercialisti e con la collaborazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, ha pubblicato un bando per l’assegnazione di tre borse di studio del valore di 5.000 euro ciascuna.

L’iniziativa è dedicata alla memoria di tre eminenti figure del panorama professionale palermitano: il Prof. Giovanni Cusimano (area giuridica), il Dott. Corrado Castagnetta (area fiscale), il Prof. Giovanni Di Simone (area economico-aziendale), riferimenti fondamentali per intere generazioni di colleghi.

I premi di studio sono rivolti a giovani professionisti intenzionati a sviluppare un progetto di ricerca originale su tematiche di interesse per la professione del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile. I candidati saranno selezionati sulla base del curriculum vitae e di un colloquio motivazionale e tecnico.

Oltre al riconoscimento economico, i vincitori avranno la possibilità di svolgere un’attività di ricerca guidata da un esperto della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti e di partecipare a uno stage formativo fino a tre mesi, presso la stessa struttura.

Scadenze e modalità

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 24 del 15 ottobre 2025, utilizzando il modulo disponibile sul sito ufficiale dell’Ordine.

“Auspichiamo una preziosa adesione da parte dei nostri giovani colleghi, per rafforzare il legame tra formazione teorica e consulenza professionale rivolti verso le sfide future del settore”, hanno dichiarato congiuntamente Andrea Butera, Presidente della Fondazione Bianchini, e Nicolò La Barbera, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

Un’occasione significativa per i giovani professionisti che vogliono investire nella ricerca e nella crescita della propria competenza in un settore in continua evoluzione.