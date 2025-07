Fra Solito e Insolito”: l’arte contemporanea incontra la magia di Villa Palagonia

14/07/2025 11:00:00

Fino al 20 luglio, “Villa Palagonia” a Bagheria apre le sue porte a “Fra Solito e Insolito”, una collettiva d’arte contemporanea che mette in dialogo l’architettura visionaria della villa con le opere di 42 artisti provenienti dalla Sicilia e da diverse regioni d’Italia.

L’evento, patrocinato gratuitamente dal Comune di Bagheria, è ideato e curato dall’artista siciliano Mario Castellese, con la co-curatela del coreografo e artista Giovanni Cilluffo, ed è organizzato dall’Associazione “Art Emotions For Soul di Mussolente” (Vicenza), presieduta dallo stesso Castellese.

Il vernissage si terrà domenica 13 luglio alle ore 18:30, con la performance “Insolitamente” a cura di Giovanni Cilluffo e Valentina Coppola. Interverranno, tra gli altri, il sindaco Filippo Maria Tripoli, il vicesindaco Daniele Vella e lo stesso Mario Castellese. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Per informazioni: 320 7690060.

Il tema della collettiva prende ispirazione proprio dalla villa che la ospita, celebre per le sue statue grottesche e per l’atmosfera tanto affascinante quanto enigmatica. Ogni artista presenterà due opere: una “solita” e una “insolita”, giocando con i significati, i linguaggi e le forme per interrogarsi — e interrogare il visitatore — su ciò che nella nostra società può ancora essere considerato consueto o fuori dall’ordinario.

Molte delle opere sono inedite, realizzate appositamente per questa occasione. Tra gli spazi espositivi, spicca la suggestiva “Sala degli Specchi”, cuore pulsante del percorso. In omaggio al Maestro Renato Guttuso, sarà presentata un’installazione originale pensata per onorare la sua eredità artistica, profondamente legata a Bagheria. L’associazione “Art Emotions For Soul”, alla sua 38ª collettiva tra Italia ed estero, continua il suo percorso con l’intento di promuovere l’arte come veicolo culturale e sociale, e non solo come espressione estetica. Una visione che pone al centro il messaggio e il contenuto, cercando di restituire all’arte un ruolo attivo nel dialogo con il pubblico.

Gli artisti partecipanti:

Arkone (Pasquale Nocera), Marca Barone, Elisabetta Bosisio, Rosario Calì, Grazia Cianciolo, Giovanni Cilluffo, Ilenia Conigliaro, Roberta Conte, Giusy Cullotta, Fabienne Di Girolamo, Maria Di Maio, Salvo Distefano, Giovanni Frattini, Livio Gallina, Antonino Gambino, Amir Gashi, Luciana Giuriato, Nada Graffigna, Giuseppe Inserra, Alba La Mantia, Silvana Lanza, Giusy Lo Medico, Chicca Maso, Luigina Massaria, Stella Meli, Maria Paola Mortellaro, Dina Moscato, Alessandro Passarino, Giovanna Piazza, Marco Pirrotta, Daniela Piccinelli, Rosaria Piccione, Liala Polato, Tommaso Provenzano, Maria Rocchetta, Marchese Rocchina, Elena Sacco, Luigi Sansone, Algida Temil, Loredana Trapani, Maria Felice Vadalà, Sabrina Ziani. Una mostra che invita a rallentare, osservare, riflettere.

Dorotea Rizzo