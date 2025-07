Erice festeggia la fortuna: vinti 52mila euro al Lotto

14/07/2025 16:00:00

Colpo grosso a Erice, dove un fortunato giocatore ha centrato la vincita più alta dell’ultima estrazione del Lotto, quella di venerdì 11 luglio. Come riporta Agipronews, la schedina vincente è stata giocata in via Madonna di Fatima: grazie a cinque quaterne e una cinquina, il premio complessivo è stato di 52mila euro.

La Sicilia si conferma protagonista del concorso, con altre vincite significative registrate in provincia di Siracusa e Palermo. A Rosolini, in via Sipione, sono stati vinti 14.250 euro con tre ambi e un terno, mentre a Casteldaccia, in via Allò, un’altra giocata fortunata ha fruttato 9.500 euro, sempre con tre ambi e un terno.

Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale dei premi erogati nel 2025 a oltre 717,9 milioni di euro. Una pioggia di denaro che, questa volta, ha bagnato soprattutto la Sicilia.