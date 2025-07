Erice, il caso del parcheggio a pagamento accanto al Giardino dello Sport

14/07/2025 07:30:00

Chi ha autorizzato il nuovo parcheggio a pagamento accanto al Giardino dello Sport “Falcone e Borsellino” a San Giuliano, nel territorio di Erice? È questa la domanda al centro di una nuova iniziativa della consigliera comunale Simona Mannina, che ha presentato un’interrogazione ufficiale al Comune il 25 giugno 2025, rimasta ad oggi senza risposta.

La questione è già oggetto di una precedente richiesta di accesso agli atti, datata 19 giugno, con la quale l’avvocata Mannina ha chiesto una serie di documenti riguardanti l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo e l’eventuale autorizzazione del parcheggio annesso. Tra gli atti richiesti: le delibere del Consiglio comunale, il bando di affidamento, la convenzione tra Comune e gestore, eventuali varianti approvate e l’autorizzazione per l’area di sosta.

“Può essere che l'amministrazione non sappia dare risposte in merito?”, scrive Mannina sui social, rilanciando la questione con un tono polemico. “Forse non sanno cosa rispondere? Vedremo... Di sicuro non mi fermerò, per questo e per tanti altri interrogativi”.

Il parcheggio, come si legge nella segnaletica, è a pagamento tutti i giorni (festivi inclusi) dalle 8:00 alle 24:00, con tariffe che vanno da 3 a 5 euro. A gestirlo è il Clomy Club, struttura adiacente, alla cui reception è necessario recarsi per ottenere il ticket.

Nel frattempo, restano le domande: l’autorizzazione per un’attività commerciale su suolo pubblico è stata regolarmente rilasciata? Con quali criteri e tempi? La trasparenza amministrativa è – ancora una volta – al centro del dibattito politico ericino.