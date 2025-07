Manuel Dub Festival, a Villa Genna il reggae per ricordare Manuel sedici anni dopo

14/07/2025 11:36:00

Torna il Manuel Dub Festival, giunto alla sedicesima edizione, nato per ricordare Manuel Asaro, giovane scomparso tragicamente nel 2010 a causa di un incidente stradale.

Un evento che nel tempo si è trasformato in uno dei momenti più significativi della scena dub e reggae in Sicilia, mantenendo vivo il ricordo di Manuel attraverso la musica e l’aggregazione.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 19 luglio nella suggestiva cornice di Villa Genna a Marsala, tra le saline dello Stagnone e con vista sulle Egadi. Una location nuova per il festival, che quest’anno ospita nomi di rilievo internazionale. Dalla Francia arriverà FABASSTONE, producer e bassista degli High Tone, accompagnato dalla voce di JUNIOR ROY, tra le più riconosciute della scena reggae francese.

Dall’Inghilterra, dopo anni di assenza, salirà sul palco DOUGIE CONSCIOUS SOUND, fondatore dei Bush Chemist, insieme al veterano DIXIE PEACH, voce storica della scena UK dub. Musica, ma non solo. Il festival propone una visione chiara: un divertimento consapevole, fondato sul rispetto per gli altri e per l’ambiente. Valori che, fin dall'inizio, hanno dato senso all'iniziativa, grazie all’impegno di un gruppo di amici che ha trasformato il dolore in un’occasione di comunità.

Sound system, food & drink, area tende e camper, bancarelle e un messaggio che non cambia: apertura, inclusione, cultura. Tutti i dettagli e il programma completo sono disponibili sul sito www.manueldub.org e sui profili social del festival.