La settimana sportiva: Tennis, Sinner The King - Calcio, il Marsala 1912 fa sul serio

14/07/2025 06:00:00

• Tennis: Jannik Sinner è il Re di Wimbledon. Il Campione italiano vince lo Slam di Tennis più bello del mondo in quattro set battendo il suo rivale Carlos Alcaraz 4/6 - 6/4 - 6/4 - 6/4. Jannik, così, diventa il primo italiano di sempre ad aver vinto la prestigiosa insalatiera. Per la cronaca, Jasmine Paolini la vinse lo scorso anno testimoniando l'ottimo stato di salute del Tennis italiano che vanta nella classifica dei maschietti anche la settima posizione di Lorenzo Musetti. Un momento storico che mai si era verificato in terra italica, nemmeno negli anni settanta con il trio Panatta, Barazzutti e Bertolucci che portò a casa la prima storica Coppa Davis. Con il parterre di campioni odierno, l'Italia ne ha conquistate due consecutive negli ultimi due anni ed ambisce, da quest'anno si giocherà a Bologna, a vincere la terza. Per tornare al match londinese, Jannick Sinner, che aveva perso recentemente due match contro Alcaraz, gli Internazionali di Roma ed il Roland Garros parigino, ha condotto per tutto il match con la grinta di chi non si voleva far scappare l'occasione dimostrando di essere tornato al massimo della forma dopo i tre mesi di stop per l'affare Clostebol. Un risultato che l'altoatesino ha conquistato con intelligenza evitando gli errori delle ultime sfide contro Alcaraz aumentando considerevolmente il vantaggio sulla seconda posizione ATP, detenuta proprio dal campione iberico e confermando la vetta della classifica. Grande Jannik.

• Calcio serie C: Valerio Antonini, patron del Trapani calcio, annuncia di voler acquistare anche l’Acireale Calcio. “Ritengo congrua l’offerta fatta per quello che è per me il valore attuale dell’Acireale: 500 mila euro circa per i debiti e 150 mila alla proprietà in due tranche - è la dichiarazione resa sui social dal Presidente Antonini”; l'obiettivo dichiarato è di portare il club nel calcio professionistico entro due anni. Il progetto prevede anche l’inserimento di giovani provenienti dalla Primavera del Trapani, accompagnati da alcuni giocatori esperti, “over”, molti dei quali protagonisti della vittoria del Girone I di Serie D con la maglia granata due stagioni fa. La palla passa alla proprietà dell’Acireale, che dovrà valutare l’offerta. Nel frattempo il Trapani Calcio continua a muoversi sul mercato nel tentativo di creare una squadra che possa, anche in questa prossima stagione, raggiungere l'obiettivo della serie B. In settimana sono giunti a Trapani: Emmanuele Salines 24 anni, difensore di 24 anni per 187 cm di altezza, la scorsa stagione protagonista nel Foggia. Nel suo curriculum ci sono anche le esperienze alla Feralpisalò e all’Ostiamare, oltre alle giovanili con il Cosenza e il Bari. Giunge anche Stefano Negro difensore di 193 cm, la scorsa stagione in serie B al Padova. Così, salgono a 12 gli acquisti del Trapani in questa prima parte del calciomercato, acquisti che stanno portando al completamento della rosa già in questo mese di luglio.

• Ginnastica Artistica: le ginnaste del settore Gold dell' Asd Marsala Gym Lab da venerdì 4 a domenica 6 luglio sono state impegnate nel collegiale estivo indetto dal Comitato Regionale Sicilia al quale hanno preso parte le migliori ginnaste del panorama siciliano. Juliette Ciaramida, Sofia De Filippi e Celeste Licari, accompagnate dal Tecnico Federale Gilda Tortorici, hanno potuto godere del privilegio di allenarsi presso la Gym Academy di Favara sotto la guida del Direttore Tecnico Regionale Daniele Pellegrino, del Tecnico Nazionale Angela Marchese e di Arkadiusz Grzegorz Szymczak detto Arek, Tecnico all'Accademia Internazionale di Brescia, in cui si allenano le più grandi stelle della ginnastica, fra le quali Alice D'Amato e Manila Esposito vincitrici della medaglia d'argento a squadre nonché dell'oro e del bronzo a trave alle Olimpiadi di Parigi. Un appuntamento imperdibile da cui sia le ginnaste che i tecnici hanno potuto acquisire importanti suggerimenti e consigli all'insegna del perfezionamento tecnico e artistico. Non solo duro lavoro ma anche bellissimi momenti di condivisione, divertimento e relax per più di 30 atlete. L'Asd Marsala Gym Lab prosegue il suo percorso sportivo con grande entusiasmo rivolgendo lo sguardo già ai prossimi appuntamenti in calendario e pianificando il nuovo anno all'insegna dell'eccellenza.

• Calcio Eccellenza: assolutamente immerso sul mercato il Marsala 1912 di Mister Filippo Chinnici, che dopo i primi due acquisti Sferruzza e Scuffia, fa capire che nella prossima stagione calcistica vuol far sul serio, prenotando un posto di primaria importanza nel prossimo campionato di Eccellenza, visto l'ottimo mercato in cui si sta muovendo da protagonista. Arrivano in maglia azzurra: Romito Bulades esperto attaccante proveniente dal Città di San Vito Lo Capo, Il difensore Vincenzo Miliziano, la scorsa stagione al San Giorgio Piana con Mister Chinnici, per lui importanti esperienze a Lamezia Terme, Gioia Tauro e Misilmeri; Il centrale difensivo, proveniente anch’egli dal San Giorgio Piana, Giovanni Pace, per lui esperienze al Trapani, al Dattilo Noir, al Paternò, alla Folgore; L’attaccante marsalese Lorenzo Galfano proveniente dallo Sciacca che inizia la sua carriera nelle giovanili del Torino per passare da Casarano, Pescara, Sancataldo, Caltanissetta. Il difensore palermitano Giuseppe Tarantino con esperienze a Gravina di Puglia, Bitonto, Bisceglie, Enna, Akragas. I giovani Biagio Sinacori e Mario Tricoli che avvalorano l'interesse societario a costruire i giocatori del futuro partendo dal settore giovanile, vero centro nevralgico di questo spettacolare sport. Verso il 20 di agosto si saprà l'avversaria di Coppa Italia che si giocherà il 31 Agosto (andata) ed il 7 settembre (ritorno).

• Futsal: forte di un settore giovanile di assoluto livello il Marsala Futsal 2012 organizza uno "Stage Selezioni" che si svolgerà in due giornate. Il 15 luglio dalle ore 17 alle ore 18 per gli Under 15 nati negli anni 2011 e 2012 con Mister Gino Avola ed Il 18 luglio dalle ore 17 alle ore 18, con Mister Gianluca Adamo per gli Under 13 nati negli anni 2013, 2014 e 2015. Lo stesso giorno 18 luglio ma dalle ore 18 alle ore 19 con Mister Giuseppe Costigliola sarà il turno degli Under 17 per i nati nel 2009 e 2010 e degli Under 19 per i nati nel 2007 e 2008. Nel frattempo la società si muove sul mercato comunicando il rinnovo del marsalese classe 2002 Alessandro Patti, punto fermo di questa squadra per carisma e sacrificio. Per la prossima stagione al talentuoso giocatore, che nei vari campionati giocati la scorsa stagione ha segnato 46 reti, verrà affidata la fascia di capitano. In arrivo anche il classe 2008 Thomas Pace. Per lui esperienze in serie A2 Elite e vittorie dell'Under 17 Lazio e dello scudetto Under 17. Nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Palermo Calcio a 5. Il Futsal Mazara 2020, dopo l'ottimo campionato appena trascorso, inizia la costruzione della squadra che affronterà il prossimo torneo di A2. Per la società cara al Presidente Maggio il primo tassello è la conferma di Mister Vincenzo Bruno che ha dimostrato ottime qualità di gestione di un Team di serie A2. La società gialloblu conferma il laterale astigiano Kevin Rivella 13 reti la scorsa stagione, il portiere mazarese classe 2005 Salvatore Russo, del capitano brasiliano Felipe Alves tre stagioni in gialloblu e 35 reti nella scorsa stagione e del giocatore mazarese classe 2002 Michele Novara. Il nuovo arrivo è relativo al portiere Ceco classe 2000 Ondrej Danek la scorsa stagione al Mascalucia. La società comunica anche di aver affidato l'Under 19 nazionale a Mister Marco Anteri.

• Arti Marziali: si è svolta a Roma la manifestazione “International Predator Championship” di Kick Boxing e Boxe organizzata dalla XFC International Federation (Xtreme Fighter Champion). La gara, ultima della stagione 2024/2025 è stata valevole per la qualificazione ai prossimi World Championship che si svolgeranno nel mese di novembre, sempre a Roma. Presenti numerosi atleti provenienti da svariate regioni d’Italia e da quattro nazioni europee (Bosnia, Ucraina, Ungheria e Moldavia). La manifestazione è stata di grande importanza per i partecipanti qualificati nei precedenti tornei e campionati svolti nelle varie regioni italiane, poiché avrebbe permesso la selezione definitiva della Nazionale Italiana XFC, che rappresenterà i nostri colori ai prossimi Campionati Mondiali di novembre. In rappresentanza della nostra regione l’asd Team Sicilia di Trapani diretta dal Maestro Cesare Belluardo (cintura nera 8°dan) con l’atleta Davide Belluardo, figlio del tecnico trapanese, che ha disputato un incontro nella specialità K-1 Élite con il risultato finale di primo pari merito. Nei tre round del match, infatti, sia Davide che il suo avversario hanno dato vita ad un vero e proprio spettacolo marziale, scambiandosi intense combinazioni di pugni, calci e colpi di ginocchio (ammesse in questa specialità di combattimento) per tutta la durata dell’incontro, al termine del quale i giudici hanno deciso all’unanimità di dare verdetto pari. Davide ha così concluso in bellezza una stagione sportiva piena di soddisfazioni e successi, iniziata con la conquista di ben quattro cinturoni di Campione Mondiale (novembre 2024) in altrettante specialità della kick boxing ed ancora di tre cinturoni ai recenti Campionati Italiani di maggio. In attesa di conoscere i nominativi dei dieci azzurri che indosseranno il tricolore, la XFC Sicilia è già in preparazione per gli impegni agonistici della nuova stagione sportiva ormai alle porte.