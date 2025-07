Trapani, calcio e basket con tre sogni nel cassetto

14/07/2025 06:00:00

Caruso, Valentine e Donnarumma: questi sono i tre nomi che stanno infiammando la piazza sportiva di Trapani in questa settimana di mercato. Il presidente Valerio Antonini, attraverso i suoi post sui social, sta alimentando le speranze dei tifosi, svelando trattative che potrebbero rafforzare significativamente sia la squadra di basket di coach Repesa che quella di calcio di Aronica.

Per quanto riguarda la palla a spicchi, il focus principale è sul pivot Guglielmo Caruso. Dopo che la pista che portava a Toté si è complicata, la Trapani Shark ha virato con decisione su Caruso, un profilo di alto livello. Reduce da due stagioni all'Olimpia Milano dove, nonostante il potenziale, non è riuscito a esprimere appieno le sue capacità (con una media di 2,3 punti a partita e minutaggio limitato), Caruso è ora svincolato e le trattative sono in corso. A Varese aveva mostrato tutto il suo valore, arrivando a segnare 23 punti contro Scafati. Inizialmente sembrava vicino a Trieste, ma l'opportunità di giocare in Champions League con Trapani potrebbe rappresentare un fattore decisivo per il 26enne, offrendogli maggiore visibilità in una fase cruciale della sua carriera.

Un altro nome che sta scaldando gli animi è quello di Denzel Valentine, una guardia di grande qualità. Antonini ha lanciato un indizio meno esplicito del solito, limitandosi a postare il video della canzone "My Valentine" di McCartney. È bastato questo, però, a scatenare l’entusiasmo della tifoseria, specialmente perché il giocatore sembrava destinato alla Reyer Venezia. Nell'ultima stagione, Valentine ha militato a Trieste, mantenendo una media di 16 punti a partita, e il suo arrivo potrebbe di fatto completare il roster dei "piccoli" per la prossima stagione.

Sul fronte calcistico, il grande sogno è l'attaccante Alfredo Donnarumma. Reduce dalla finale playoff di Serie C persa con la Ternana, Donnarumma vanta numerose esperienze in Serie B, dove ha stabilito il suo record personale di gol in una singola stagione: 25 reti ai tempi del Frosinone. Antonini ha chiarito di star facendo il possibile per raggiungere un accordo con il calciatore.

Nel frattempo, la squadra si prepara al ritiro precampionato, in programma a Troina. La preparazione inizierà con le visite mediche, seguite dagli allenamenti sotto la guida di un Salvatore Aronica particolarmente carico e pronto per questa nuova avventura. Sarà la sua prima stagione completa al Trapani, dopo aver guidato i granata in due diversi momenti lo scorso anno, subentrando a tecnici esonerati.