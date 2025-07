15 Luglio: ultimatum di Trump a Putin, Tajani a Washington, 54mila nuovi insegnanti

15/07/2025 07:14:00

E' il 15 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Trump ha perso la pazienza con Putin. Dice che se la Russia non raggiungerà una tregua entro 50 giorni, imporrà dazi al 100 per cento. Zelens’kyj ha telefonato a Trump per ringraziarlo

• L’Unione europea sta cercando di capire cosa fare a proposito dei dazi minacciati da Trump, che dovrebbero scattare tra 15 giorni. Tajani oggi va a Washington

• La Commissione europea interviene nel risiko bancario dicendo che il decreto sul golden power potrebbe essere illegittimo

• Il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti di Loro Piana. Le loro giacche erano fatte in opifici dell’hinterland milanese da cinesi schiavizzati: all’azienda costavano 120 euro l’una, venivano rivendute a 3 mila

• In Italia nel 2024 erano oltre 2 milioni i giovani tra i 15 e i 34 anni che non studiano né lavorano

• Da settembre verranno assunti 54 mila nuovi insegnanti, dei quali 13 mila di sostegno, e ai quali se ne aggiungeranno 5 mila in più di religione

• L’ultimo uomo che vide Allen, il bambino sparito da un camping di Ventimiglia e ritorvato, è ora indagato per omissione di soccorso



• Il Dna maschile trovato sulla bocca di Chiara Poggi è stato analizzato per la seconda volta e di nuovo è stato conffermato che non corrisponde ai Dna a disposizione del perito

• Il ministro della Cultura Giulia ha scritto su X che il Corriere ha censurato una sua intervista, il Corriere ha risposto che non è vero

• Il Bitcoin ha toccato ieri un nuovo valore record, superando i 122 mila dollari

• Non è vero, come si diceva un tempo, che dopo una certa età i neuroni muoiono: i nuovi studi dicono che si riproducono fino a 78 anni

• Paul Biya, 92 anni, presidente del Camerun, ha detto che si ricandiderà per l’ottavo mandato

• Gisèle Pelicot è una delle 589 persone insignita della Legion d’Onore, massima onorificenza francese

• Il Comune di Portofino ha vietato l’accattonaggio «anche non molesto»

• Dopo la finale di Wimbledon (che in Italia è stata vista da 4 milioni di persone, dati Auditel) Sinner ha partecipato al ballo ufficiale: ha dovuto ballare sul palco, insieme alla vincitrice del torneo femminile Swiatek

• Lamine Jamal ha festeggiato i 18 anni ingaggiando dei nani. Fedez e Leonardo Maria Del Vecchio hanno fatto festa al nuovo Twiga in Versilia. Robbie Williams dice che sua madre sta male, suo padre sta male, sua suocera sta male, ma lui non è pronto a fare l’adulto

• È morto Pietro Borrettini (97 anni), ultimo cantastorie della Bassa padana. Girava con la sua chitarra le osterie e le sagre del cremonese cantando le storie del Po e la vita dei contadini

• Sono morti anche il presentatore televisivo francese Thierry Ardisson (71 anni), l’ex nunzio apostolico monsignor Alberto Bottari de Castello (83), una delle vittime dell’anonima sequestri Luciano Cassina (88), l’autore di Gorkij Park Martin Cruz Smith (82), il consigliere finanziario del Quirinale Giuseppe Fotia (74)



Titoli

Corriere della Sera: Trump prova a spaventare Putin

la Repubblica: Trump: ultimatum a Putin

La Stampa: Le super-armi di Trump a Kiev

Il Sole 24 Ore: Nuove regole crypto, Bitcoin record

Avvenire: Il prezzo non è giusto

Il Messaggero: Trump: subito i Patriot a Kiev

Il Giornale: Cultura, scontro Giuli - Corriere

Qn: Trump, ultimatum a Putin / La Nato darà missili a Kiev

Il Fatto: Ladri liberi: ora la Lega / si rimangia la Cartabia

Leggo: Medici in ferie, ospedali in affanno

Libero: L’Ue mette le mani /sulle nostre banche

La Verità: Il «Corriere» censura il ministro

Il Mattino: Napoli, -2 al ritiro: De Bruyne tocca a te

il Quotidiano del Sud: Trump-Putin, resa dei conti

il manifesto: Europay

Domani: Ucraina, Trump cambia strategia / Ultimatum a Putin e missili a Kiev