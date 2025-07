Trapani, il 2 agosto alla Casina delle Palme la musica indipendente di “We Feel It!”

15/07/2025 10:10:00

Sabato 2 agosto, a partire dalle 18:00, la Casina delle Palme di Trapani si trasformerà in palcoscenico per la musica indipendente con “We Feel It!”, un evento interamente dedicato ai giovani artisti del territorio, organizzato dalla start-up Feelers di Giacomo Brancaleone e Gianluca Coppola, in co-produzione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese e con il patrocinio del Comune di Trapani e della SIAE.

Sul palco si alterneranno nove proposte musicali tra cantautori e band emergenti della provincia: dai suoni nu metal degli Orizzonte degli Eventi, al rap urbano di Moska, passando per il pop dei Foreway, l’indie pop di Warco, il pop trap di Enri, il cantautorato di Dario Manzo e quello più sperimentale di La Commare, fino alle atmosfere acoustic-lofi di Martina Grillo e al rap pop di Senzafede.

Ogni artista proporrà tre brani originali e una cover, per offrire al pubblico uno spaccato del proprio stile. A condurre la serata saranno Maria Giovanna Grignano e Giacomo Mazzara, mentre il pre-serata sarà animato dal DJ set di Alberto Dolo.

L’ingresso è a donazione libera, per promuovere l’accessibilità e sostenere concretamente i giovani artisti. L’iniziativa è legata alla futura app Feelers, una piattaforma che – da ottobre – permetterà di scoprire e ascoltare musica indipendente geolocalizzata, partecipare a eventi dal vivo e condividere i propri brani preferiti, contribuendo alla nascita di un nuovo ecosistema musicale “glocal”. Con “We Feel It!”, Trapani accende i riflettori sulla scena emergente, dando spazio alla creatività e al talento locale, in un contesto pensato per sentire la musica, nel senso più autentico del termine. Info e aggiornamenti su Instagram: @feelers.app