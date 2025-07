Marsala dice addio ad Alberto Salone, direttore di macchina sulle navi mercantili

15/07/2025 22:40:00

È morto all’età di 89 anni Alberto Salone, originario di Favignana, dove era nato il 10 Febbraio 1936, ma profondamente legato a Marsala, dove ha lasciato un segno nella memoria collettiva per la sua lunga e affascinante carriera da direttore di sala macchine a bordo delle navi mercantili. Un uomo di mare, uno spirito libero, che ha dedicato l’intera esistenza al lavoro, alla famiglia e, negli ultimi anni, al volontariato.

Partito giovanissimo per il mare, cominciò sui pescherecci del Mediterraneo, spingendosi fino a Lampedusa e le coste tunisine. Ma fu con lo studio e il conseguimento della qualifica di direttore di macchina che il suo destino cambiò rotta, imbarcandolo su navi mercantili che lo portarono a solcare tutti gli oceani del mondo. Asia, America Latina, Stati Uniti: ogni porto era una storia, ogni viaggio un tassello della sua vita spesa lontano, ma con il cuore sempre rivolto alla moglie Giovanna e ai figli, che lo attendevano a casa con amore e pazienza.

Di sé diceva: “Una volta esisteva solo la bussola e si conduceva la nave con il timone in mano. Nell’era dei satelliti, sul ponte c'è posto solo per personale altamente qualificato. Non ho rimpianti, nella mia professione ho rispettato tutti e tutti mi hanno rispettato”.

Dopo il pensionamento, Salone aveva scelto di dedicarsi alla Chiesa, al suo amato giardino e alle attività di volontariato, aderendo a gruppi parrocchiali e all’Unitalsi. È morto a Varese, ma la sua famiglia ha voluto far arrivare la notizia a Marsala, perché lì vivono ancora amici e conoscenti che ne hanno condiviso ricordi e affetti.

Con la sua scomparsa se ne va non solo un uomo perbene, ma una figura emblematica di un’epoca di naviganti siciliani, lavoratori silenziosi e tenaci, che con coraggio e dedizione hanno solcato i mari del mondo portando con sé un pezzo della loro terra.