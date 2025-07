Domani a Marausa Lido l'ìnaugurazione di “MarOasi – Spiaggia e mare senza barriere” 

15/07/2025 22:00:00

Domani 16 luglio, a Marausa Lido, con vista mozzafiato sulle Isole Egadi e abbracciata idealmente dai territori di Marsala, Trapani, Misiliscemi, Paceco ed Erice, si terrà l’inaugurazione di “MarOasi – Spiaggia e mare senza barriere”, un’iniziativa che rappresenta un vero e proprio simbolo di inclusione, sostenibilità e amore per il territorio.

Il progetto, promosso e realizzato dall’associazione KNOW, nasce con un obiettivo chiaro: rendere il mare accessibile a tutti, senza distinzioni o limitazioni. “MarOasi” è molto più di una spiaggia attrezzata: è una visione diventata realtà, un luogo pensato per accogliere bambini, anziani e persone con disabilità in un contesto naturale meraviglioso, ma soprattutto in piena sicurezza, libertà e dignità.

Le strutture e i servizi offerti sono studiati per rispondere alle diverse esigenze di mobilità e autonomia, favorendo esperienze di benessere, svago e socialità in un ambiente inclusivo. La spiaggia è dotata di passerelle, sedie job per l’accesso in acqua, aree ombreggiate, servizi igienici accessibili e personale formato all’accoglienza.

L’inaugurazione del 16 luglio sarà non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza di abbattere le barriere – fisiche e culturali – che ancora oggi impediscono a molte persone di vivere pienamente luoghi pubblici e naturali come il mare.

“MarOasi è il frutto di un sogno condiviso, di una visione che mette al centro l’essere umano e il diritto di ogni persona a godere delle bellezze del nostro territorio,” affermano i promotori del progetto. “Siamo felici e orgogliosi di aprire le porte di questa oasi inclusiva a tutta la comunità.”

L’evento segna un piccolo, grande passo verso un futuro più equo, dove la bellezza del mare è davvero per tutti, senza barriere né esclusioni.