A Valderice Gianfranco Perriera racconta il pensiero ribelle di Giacomo Leopardi

16/07/2025 11:40:00

Secondo appuntamento per Terrazza d’Autore, la rassegna che intreccia letteratura e pensiero contemporaneo.

Venerdì 18 luglio, alle 19 al Teatro comunale “On. Nino Croce” di Valderice, sarà protagonista il regista e saggista Gianfranco Perriera con un incontro dal titolo “L’irriducibile anelito del possibile”.

Al centro della serata il suo ultimo saggio, edito da Mimesis, dedicato a Giacomo Leopardi: non solo poeta, ma pensatore radicale e inquieto, capace di attraversare i confini della modernità. Il titolo scelto per l’incontro – “Giacomo Leopardi, un uomo al confine” – richiama proprio questa tensione, come spiegano le curatrici della rassegna Ornella Fulco e Stefania La Via: «Il pensiero leopardiano si muove tra gli opposti, è un continuo confronto tra illusioni e disincanto, progresso e disumanizzazione».

Nel dialogo con Stefania La Via, Perriera metterà in luce l’attualità di Leopardi, soprattutto nella sua critica al “falso mito del progresso” e alla fiducia cieca nella modernità. Una riflessione che riecheggia nel pensiero degli antimoderni del Novecento, da cui emerge, ad esempio, la figura di Pasolini. Le letture saranno affidate all’attore Giampiero Montanti. L’ingresso all’incontro è gratuito. Terrazza d’Autore fa parte della Rete delle Rassegne e dei Festival letterari della provincia di Trapani e gode del patrocinio del Comune di Valderice. L’iniziativa è sostenuta dal CEPELL del Ministero della Cultura e vede la collaborazione di numerosi enti culturali, tra cui BiblioTP, la Biblioteca Comunale “De Stefano” di Valderice, il Museo “San Rocco” di Trapani e la Libreria del Corso.