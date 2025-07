Pantelleria celebra la Giornata Internazionale della Luna 

16/07/2025 12:19:00

Pantelleria si prepara a vivere un’esperienza culturale unica nel suo genere, in occasione della Giornata Internazionale della Luna. Lunedì 21 luglio, a partire dalle ore 18.30, il Circolo Culturale Corso Umberto, con il patrocinio del Comune, trasformerà l’omonimo corso cittadino in un’isola pedonale della creatività, per rendere omaggio alla Luna, astro amato e ispiratore di generazioni di artisti, poeti e scienziati.

Sebbene la ricorrenza ufficiale si celebri il 20 luglio — anniversario del primo sbarco umano sul nostro satellite, avvenuto nel 1969 con la missione Apollo 11 — l’evento pantesco è stato posticipato di un giorno per esigenze organizzative. La Giornata, istituita dalle Nazioni Unite nel 2021, ha coinvolto negli anni scorsi 42 Paesi in tutto il mondo, promuovendo il valore culturale, simbolico e scientifico della Luna.

Il programma dell’evento è denso e coinvolgente. Si apre alle 18.30 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Lunitudine” di Nicola Ferrari: un percorso visivo suggestivo attraverso le fasi lunari, ritratte tra scenari panteschi, paesaggi naturali e contesti urbani.

Alle 19.30 la parola passa alla poesia, con un reading poetico curato dalla giornalista e presidente UNIPANT Francesca Marrucci e interpretato dall’attrice Cristina Barbagallo. In scena, testi di poeti classici e contemporanei, accompagnati dalla voce evocativa della cantautrice Nuccia Farina. A seguire, la scrittrice Antonietta Valenza proporrà un racconto inedito, “Complice la luna”, che intreccia emozione e immaginazione.

Alle 21.00, sarà il momento del cinema con la proiezione del cortometraggio “La Luna di Gabriel”, firmato da Nicola Ferrari e Salvatore Gabriele. Il film racconta il soggiorno dello scrittore premio Nobel Gabriel García Márquez a Pantelleria proprio nel luglio 1969, tra suggestioni lunari e ricordi personali.

Non mancheranno contributi di grande rilievo, come quello del Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, Italo Cucci, che condividerà aneddoti e memorie legate all’allunaggio, vissuto in prima persona come cronista.

Un momento speciale sarà dedicato al ricordo dell’artista Filippo Panseca, con un omaggio alla sua visionaria Artificial Bionic Moon, opera simbolo del suo impegno culturale e creativo. A ricordarne il valore sarà Antonella Benvegna, attraverso una testimonianza personale e toccante.

In occasione dell’evento, è stata prolungata anche l’apertura della mostra di Claudio Zinetti, “Pantelleria, colori e linee”, ospitata nella galleria “Le alcove di Van der Grinten”, al numero 50 di Corso Umberto I. Un’ulteriore occasione per immergersi nell’estetica dell’isola. Una serata sotto il segno della Luna, tra arte, parole e memoria, per un evento che promette di illuminare l’estate pantesca con la stessa magia del suo astro protagonista.

Due giorni al Castello di Pantelleria dedicati all’Arte, in questo caso rappresentata dalla scrittura, e ai Sapori panteschi, con la presentazione di alcuni tra i prodotti più esclusivi delle aziende isolane. Questo il tema dell’evento “Arte e Sapori” organizzato dall’Associazione La Mulattiera, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Pantelleria.

Martedì 22 luglio, il primo appuntamento, a partire dalle ore 19.30, vedrà protagoniste due giovani scrittrici, una pantesca, Roberta Damiano, che presenterà il suo ultimo romanzo ‘L’Ultima Meta’ e una emiliana, Maria Vittoria Miccoli Minarelli, che invece a Pantelleria ha trovato ispirazione per scrivere “Poi passa”, un breve romanzo nato dalla sua permanenza sull’isola.

Le due scrittrici saranno intervistate da Francesca Marrucci, giornalista e Presidente dell’Unipant, che sarà accompagnata in questa scoperta narrativa dalle letture di Cinzia Sana e dall’accompagnamento musicale del gruppo I Synthonia.

Tra una presentazione e l’altra, ci sarà la degustazione e la presentazione di un prodotto nuovo che ha già portato il nome dell’isola nel mondo, parliamo del D’stilla de La Nicchia della Bonomo&Giglio, azienda storica pantesca.

La manifestazione è stata ideata e fortemente voluta dal Segretario dell’Associazione La Mulattiera, Luigi Labanti, che così spiega il connubio tra Arte e Sapori, protagonisti del format: “La Mulattiera nasce con lo scopo di ridare vita alle tradizioni che ormai stanno scomparendo e per poter promuovere Pantelleria a livello culturale, intendendo come cultura tutto quello che di unico proviene dall’isola. Il nostro scopo è far conoscere l’isola anche da punti di vista diversi, perché Pantelleria è fonte di ispirazione per le varie forme d’arte: letteratura, pittura, poesia, musica, ecc.

Anche la creazione di un prodotto è una forma d’arte e Pantelleria e le sue aziende ne danno prova quotidianamente. La Bonomo&Giglio, l’azienda pantesca ospite martedì, lo dimostra con l’innovazione che sposa la tradizione: il distillato di gin D’Stilla, ma anche le foglie di cappero croccanti, per fare due esempi.

L’obiettivo del format di “Arte e Sapori” è far incontrare due tipi di arte e dimostrare che non sono avulsi uno dall’altro, ma insieme sono parte stessa dell’isola.”