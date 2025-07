Alcamo: al via gli infopoint estivi per promuovere il rispetto dell'ambiente

16/07/2025 16:30:00

Parte la campagna estiva di sensibilizzazione ambientale promossa dal Comune di Alcamo, con l’istituzione di infopoint informativi ad Alcamo e Alcamo Marina. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Roma Costruzioni, punta a promuovere la raccolta differenziata e diffondere comportamenti virtuosi tra residenti e turisti.

Gli infopoint saranno attivi in diverse date e località del territorio, secondo il seguente calendario:

Mercoledì 16 luglio , dalle 8:00 alle 11:00, presso la località mercatino di Alcamo

, dalle 8:00 alle 11:00, presso la località mercatino di Alcamo Giovedì 17 luglio , dalle 8:00 alle 11:00, al piazzale Canalotto di Alcamo Marina (nei pressi della scalinata d’accesso alla spiaggia)

, dalle 8:00 alle 11:00, al piazzale Canalotto di Alcamo Marina (nei pressi della scalinata d’accesso alla spiaggia) Mercoledì 23 luglio , dalle 8:00 alle 11:00, nuovamente alla località mercatino

, dalle 8:00 alle 11:00, nuovamente alla località mercatino Giovedì 24 luglio, dalle 8:00 alle 11:00, al piazzale Battigia di Alcamo Marina (zona centrale, vicino agli scalini per la spiaggia)

Ad ogni infopoint sarà presente un operatore della Roma Costruzioni, pronto a fornire informazioni pratiche sul corretto conferimento dei rifiuti, rispondere a dubbi riguardo alla raccolta differenziata e illustrare i servizi disponibili per la gestione dei rifiuti urbani.

“Con questo ciclo di appuntamenti — dichiara l’assessore all’ambiente Alberto Donato — abbiamo voluto portare l’informazione direttamente sul territorio, sia ad Alcamo che ad Alcamo Marina. Sensibilizzare i cittadini sull’importanza di fare la raccolta differenziata in modo corretto è essenziale per mantenere pulite e accoglienti le nostre località. Solo attraverso comportamenti civili e quotidiani possiamo rispettare e tutelare l’ambiente in cui viviamo.”

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di educazione ambientale promosso dal Comune, che punta a responsabilizzare la cittadinanza e a migliorare la qualità della vita e del paesaggio urbano, specie nel periodo estivo, quando aumenta la presenza di visitatori e la produzione di rifiuti.