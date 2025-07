A Marsala il concerto jazz del Rachel Z & Omar Hakim Trio a Santo Padre delle Perriere

16/07/2025 13:04:00

Una serata di grande musica jazz a Marsala, in uno dei luoghi più suggestivi della città. Lunedì 28 luglio 2025, alle ore 21:00, il Santuario Santo Padre delle Perriere ospiterà il concerto del Rachel Z & Omar Hakim Trio, con la partecipazione speciale di Jonathan Toscano.

Il trio è composto da musicisti di livello mondiale: Rachel Z, pianista e compositrice jazz statunitense nota per la sua carriera solista e per le collaborazioni con artisti come Wayne Shorter e Peter Gabriel; Omar Hakim, batterista leggendario che ha suonato con Weather Report, Sting, Madonna e David Bowie; e Jonathan Toscano, giovane e talentuoso bassista.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco Marsala le Vie delle Cave Percorsi DiVini, è inserito nel cartellone dei concerti jazz promossi dal Ministero della Cultura, dalla Regione Siciliana - Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, con il supporto di AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), del Comune di Marsala e del Festival I-Jazz.

Il concerto si terrà nella magica atmosfera del Teatro all’aperto del Santuario di Santo Padre delle Perriere, in Contrada Santo Padre delle Perriere – Marsala, immerso nella natura e nella spiritualità del luogo. Un’occasione straordinaria per ascoltare musica di altissimo livello in un contesto scenografico unico.