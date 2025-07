Marsala ricorda Borsellino con un concerto della Libera Orchestra Popolare

17/07/2025 13:08:00

Nel trentatreesimo anniversario della strage di via D’Amelio, Marsala si raccoglie per ricordare Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta con un concerto dedicato alla memoria e all’impegno civile.

L'appuntamento è per sabato 19 luglio , alle ore 20.00, presso la terrazza del Baluardo Velasco, in via Bottino 1.

A promuovere l’iniziativa è la sottosezione marsalese dell’Associazione Nazionale Magistrati, insieme a Libera – Contro le mafie, Amici del Terzo Mondo, Arché onlus e alla Libera Orchestra Popolare, che sarà protagonista della serata.

Sul palco, voci, strumenti e ritmi collettivi si intrecceranno per rendere omaggio a Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Un’esecuzione corale per custodire il ricordo e trasmetterlo, con forza, alle nuove generazioni. Ingresso libero.