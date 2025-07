Campobello di Mazara piange Giuseppe Firreri

17/07/2025 13:08:00

Campobello di Mazara si stringe attorno alla famiglia Firreri per la scomparsa di Giuseppe Firreri, figura molto conosciuta e apprezzata in paese, venuto a mancare ieri all’età di 88 anni a causa di problemi di salute.

Padre dell’atleta paralimpico Fausto e del giornalista Max Firreri, direttore responsabile del portale CastelvetranoSelinunte.it, Giuseppe Firreri è stato per anni un punto di riferimento per la comunità campobellese, non solo per le sue apprezzate doti sartoriali, ma anche per il suo costante impegno nel sociale.

Colpito da una grave patologia che lo aveva reso ipovedente circa dieci anni fa, Firreri si era dedicato con grande energia all’attivismo in favore dei ciechi e degli ipovedenti, diventando un esempio di resilienza e solidarietà.

Le esequie si terranno oggi, giovedì 17 luglio, alle ore 16:30 presso la Chiesa Madre di Santa Maria al Presepe a Campobello di Mazara. Alla famiglia Firreri le condoglianze della redazione di Tp24.