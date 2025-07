Esce oggi “Diu dunn’è”: il nuovo brano de I Musicanti di Gregorio Caimi 

18/07/2025 09:55:00

È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali “Diu dunn’è”, il nuovo brano de I Musicanti di Gregorio Caimi, pubblicato dall’etichetta romana Cultural Bridge. Un’uscita attesa che si distingue per profondità tematica e intensità musicale.

Il testo porta la firma di Riccardo Sciacca, mentre la musica è stata composta dallo stesso Sciacca insieme a Gregorio Caimi, che cura anche l’arrangiamento e la produzione artistica del brano.

“Diu dunn’è” – letteralmente Dio, dove sei? – è una composizione sospesa tra il reale e l’onirico, un sogno sonoro attraversato dal vento del deserto, metafora di un’aridità non solo climatica, ma soprattutto umana e spirituale. Il brano si muove tra paesaggi di silenzio e tensione, cercando tracce di divino nella desolazione contemporanea.

La cifra stilistica è quella già riconoscibile de I Musicanti di Gregorio Caimi: una fusione di tradizione mediterranea, world music e contaminazioni moderne, in cui ogni nota diventa narrazione. “Diu dunn’è” vibra di poesia e denuncia sociale, nel solco di una musica che non consola, ma interroga.

