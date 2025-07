Levanzo, sotto le stelle la voce dell’imperatore Adriano con la Yourcenar

18/07/2025 09:09:00

Sabato 19 luglio, alle 21.30, l’isola di Levanzo ospita un appuntamento speciale con la letteratura del Novecento.

Nell’anfiteatro dell’Ecoresort Dolcevita Egadi, tra mare e silenzi, va in scena la lettura scenica di Memorie di Adriano, capolavoro di Marguerite Yourcenar. La serata, a ingresso libero, è organizzata dall’associazione culturale Libeccio con il patrocinio del Comune di Favignana, nell’ambito del calendario culturale dell’estate levanzara 2025.

A interpretare il testo saranno Stefania La Via e Giampiero Montanti, in una narrazione dialogata che restituisce voce e intensità all’imperatore filosofo della Yourcenar. Il romanzo, scritto come una lunga lettera a Marco Aurelio, è uno sguardo lucido e struggente sul potere, la fragilità umana, l’amore e la morte. In un luogo sospeso tra cielo e mare, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio interiore che attraversa la storia e tocca interrogativi senza tempo. Memorie di Adriano resta, a oltre settant’anni dalla sua pubblicazione, un’opera di grande modernità, capace di parlare all’uomo contemporaneo con profondità e misura.