Calcio Femminile: la calda estate della nazionale e della Virtus Marsala

Momento importante per il Calcio Femminile sia nazionale che locale. La nazionale italiana di Andrea Soncin è impegnata nel Campionato Europeo e dopo un torneo per nulla semplice, riesce a qualificarsi ai quarti di finale. Il fatto di essere tra le otto migliori nazionali europee sembrava obiettivo già di levatura importante, mai però pensare a donne arrendevoli, mai. Ed ecco servito il quarto di finale perfetto, di fronte alle azzurre la forte Norvegia, diverse loro calciatrici giocano proprio in Italia e ci conoscono molto bene. Dopo un primo tempo a reti inviolate, altamente spettacolare e con tante scintille in campo, nella ripresa ci penserà l'esperta Cristiana Girelli con una splendida doppietta a stendere le vichinghe biancorosse che di reti ne segneranno una, quella del pareggio 1-1, e si divoreranno un calcio di rigore. E adesso la semifinale che si giocherà a Ginevra martedì 22 contro l'Inghilterra. Adesso più che mai si dovrà tifare per la nazionale femminile di Calcio, orgoglio italiano.

Dal punto di vista locale la news più ghiotta giunge dalle parti di Capo Boeo, dalla Virtus Femminile Marsala che dopo aver vinto il Campionato Interregionale della scorsa stagione approda in quella serie C nazionale tanto agognata e, per capacità dimostrate negli anni, tanto meritata. Un torneo che porterà le azzurre di Mister Valeria Anteri, escludendo le avversarie siciliane, in giro per la Calabria, la Puglia e la Campania a dimostrazione di quanto impegnativo sia affrontare questa sfida dal sapore calcistico elevato e d'altri tempi. Necessita un impegno societario non indifferente, l'apporto economico di sponsor che vedano "lungo" sulla promozione del proprio marchio ed il ricorso a più professionalità che rendano il progetto importante quanto basta per giocare un Campionato da protagoniste. Ed è proprio di qualche ora fa la notizia, comunicata a mezzo stampa dalla società lilibetana, della positiva decisione che la Co.Vi.So.D. ha ufficialmente iscritto la Virtus Femminile Marsala nel Campionato di serie C. Davvero complimenti alle lilibetane che così hanno dimostrato di aver lavorato in questo progetto dal primo giorno utile. Contattata dalla redazione sportiva di tp24, Valeria Anteri ci ha raccontato di una metamorfosi professionale molto interessante in cui diversi uomini e donne di alto profilo saranno inseriti per far crescere il progetto. Ovviamente siamo in attesa dei comunicati o di una imminente conferenza stampa che illustri la metamorfosi e ci faccia conoscere gli uomini e le donne che renderanno grande il Marsala Calcio Femminile.

Mi raccomando, non dimenticate martedì di sedervi di fronte la TV, c'è Italia Vs Inghilterra.