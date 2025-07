Trapani, spaccia da casa nel quartiere San Giuliano: arrestato 26enne

19/07/2025 10:22:00

Un appartamento trasformato in una piazza di spaccio, un via vai continuo di clienti e una telecamera puntata sull’ingresso per tenere tutto sotto controllo. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Compagnia di Trapani, che nella giornata di ieri hanno fatto scattare un blitz nel quartiere San Giuliano, portando all’arresto di un giovane di 26 anni.

L’operazione è partita da alcuni movimenti sospetti notati nei pressi dell’abitazione del ragazzo, una casa sorvegliata giorno e notte da un impianto di videosorveglianza. A insospettire i militari è stato soprattutto il continuo viavai di persone che entravano e uscivano nel giro di pochi minuti: un chiaro segnale, secondo gli investigatori, di un’attività di spaccio ben avviata.

Con l’aiuto delle unità cinofile arrivate da Palermo, i Carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento, trovando conferma ai loro sospetti. In casa sono state sequestrate 40 dosi di cocaina, per un totale di quasi 12 grammi, e altre 30 dosi di crack, pari a poco più di 9 grammi. Oltre alla droga, i militari hanno trovato anche 260 euro in contanti, ritenuti il guadagno della giornata.

Al momento della perquisizione era presente anche un altro uomo, di 42 anni, che è stato denunciato a piede libero per lo stesso reato. Il 26enne, invece, dopo la convalida dell’arresto, è stato trasferito nel carcere di Trapani, dove rimarrà in attesa dei prossimi sviluppi giudiziari.

L’operazione conferma la crescente attenzione delle forze dell’ordine nei confronti dei quartieri dove si concentrano attività illecite legate allo spaccio di droga, con l’obiettivo di spezzare la catena del traffico e restituire sicurezza ai cittadini.