Autoritratto contro la mafia: Davide Enia incanta Gibellina 

20/07/2025 10:30:00

Le luci si spengono. Comincia lo spettacolo. Uno spettacolo ricco di impatto emotivo che risulta difficile anche raccontare.

In occasione dell’anniversario della morte di Paolo Borsellino, Fondazione Orestiadi ci offre uno spettacolo meraviglioso: Autoritratto, di Davide Enia, per la prima volta in Sicilia. A fare da sfondo è il paesaggio suggestivo delle campagne di Gibellina, che hanno reso l’atmosfera ancora più magica.

Davide Enia è un drammaturgo, attore teatrale, scrittore e regista palermitano, che sin da piccolo ha imparato a conoscere la mafia e a vederla da vicino. Per questo, la mafia, scandisce ogni singolo evento della sua vita: dall’infanzia all’età adulta. Così l’artista decide di ricordare le vittime di mafia: alternando episodi della sua vita privata, che ci hanno strappato più di un sorriso, ad episodi importanti che hanno fatto la storia e che noi tutti conosciamo: dalla morte di Salvo Lima, alla morte del piccolo Di Matteo e di Padre Pino Puglisi, suo professore di religione.

Fino ad arrivare alle stragi: Capaci e via D’Amelio. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, suo vicino di casa.

Alternando parole e musica, Enia ci racconta la trasformazione della sua città: da una Palermo omertosa, piena di luci ed ombre, a una Palermo che invece decide di ribellarsi alla mafia, come può.

La musica e la voce dell’artista Giulio Barocchieri accompagnano il monologo, rendendolo ancora più affascinante.

Insomma, uno spettacolo a 360 gradi, denso di cultura, di tradizione e di storia, che ha fatto immergere completamente il pubblico, anche grazie alla richiesta principale dell'artista: vietato l’uso dei cellulari, ‘’lo spettacolo è dal vivo, ed è una delle poche cose dal vivo rimaste’’.

Un lungo e commosso applauso conclude Autoritratto, un applauso che ha fatto fatica a terminare e che ha stretto tutto il pubblico in un abbraccio, segno di unione e vicinanza contro tutto quello che, ancora oggi, c’è bisogno di combattere.



Guarda anche: https://www.youtube.com/watch?v=LKJ9sEzT1bU