Formazione, la Regione Sicilia stanzia 61,6 milioni per riqualificare i disoccupati

20/07/2025 07:00:00

La Regione Siciliana continua a investire sulla formazione e l’inclusione sociale. È stata infatti pubblicata la seconda finestra dell’Avviso 7/2023, che mette a disposizione 61,6 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 per finanziare percorsi di formazione professionale rivolti a disoccupati, inoccupati e persone inattive residenti in Sicilia.

L’iniziativa punta all’aggiornamento del Catalogo regionale dell’offerta formativa e si inserisce all’interno di una strategia più ampia del governo Schifani, che intende rafforzare l’occupabilità e promuovere l’apprendimento permanente, in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea per una società più sociale e inclusiva.

«Accrescere l’occupabilità della popolazione in età lavorativa attraverso l’aggiornamento di conoscenze e abilità coerenti con i nuovi fabbisogni è una priorità del nostro governo», ha dichiarato il presidente della Regione, Renato Schifani. «Questa misura ci consente di offrire un'opportunità concreta a chi è fuori dal mercato del lavoro e desidera reinserirsi».

Anche l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano, sottolinea la duplice finalità del provvedimento: «Da un lato si punta a garantire una formazione di qualità, dall’altro si risponde alle esigenze reali del tessuto produttivo siciliano, in costante evoluzione».

Chi può partecipare

Enti di formazione pubblici e privati accreditati , con sede operativa in Sicilia, possono presentare domanda per inserire i propri corsi nel Catalogo regionale, utilizzando lo Spid del legale rappresentante .

, con sede operativa in Sicilia, possono presentare domanda per inserire i propri corsi nel Catalogo regionale, utilizzando lo . Disoccupati, inoccupati e persone inattive possono scegliere il percorso formativo e iscriversi direttamente presso l’ente selezionato.

Gli allievi in possesso dei requisiti indicati nell’avviso e che frequenteranno almeno il 70% delle ore previste, riceveranno una indennità giornaliera di frequenza di 5 euro.

Con questa seconda finestra dell’Avviso 7, il governo regionale intende consolidare un sistema formativo capace di rispondere alle dinamiche del mercato del lavoro e di offrire reali opportunità di reinserimento professionale. L’avviso completo è consultabile sul sito del Dipartimento della Formazione professionale della Regione Siciliana al seguente link