Sicilia nella morsa del caldo: superati oggi i 40 gradi, scatta l’allerta incendi

20/07/2025 16:59:00

Sta cominciando a farsi sentire in Sicilia l’eccezionale ondata di calore che nelle prossime ore raggiungerà il suo apice. Oggi, domenica 20 luglio, la Protezione civile regionale ha comunicato che alle ore 15.30 sono stati superati i 40 gradi in almeno tre località della Sicilia orientale. E il peggio deve ancora arrivare.

Per le giornate di lunedì 21 e martedì 22 luglio sono previste temperature estreme, con picchi che potrebbero toccare i 45°C nelle aree interne dell’Isola, e il rischio concreto di superare anche il record europeo di 48,8°C, registrato nel 2021 a Floridia.

L’allerta riguarda non solo il caldo, ma anche gli incendi. Per lunedì 21 luglio, la Protezione civile ha dichiarato la fase di “ATTENZIONE” per rischio incendi con pericolosità ALTA in quattro province:

Caltanissetta

Catania

Enna

Messina

In queste aree si invita la popolazione alla massima prudenza e i sindaci ad attivare le procedure dei piani comunali di emergenza per fronteggiare potenziali criticità.

Pericolosità MEDIA, con fase di “PREALLERTA”, è stata invece diramata per le altre cinque province:

Agrigento

Palermo

Ragusa

Siracusa

Trapani

La situazione sarà monitorata di ora in ora, ma l’invito per tutti è quello di evitare attività all’aperto nelle ore più calde, limitare gli spostamenti non necessari e prestare particolare attenzione a bambini, anziani e soggetti fragili.

Le prossime 48 ore saranno particolarmente delicate. Le autorità regionali chiedono collaborazione e responsabilità per affrontare quella che si preannuncia come la più violenta ondata di caldo degli ultimi decenni.