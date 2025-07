Trapani, degrado accanto alla chiesa di Sant’Agostino

21/07/2025 15:00:00

Una delle chiese più fotografate di Trapani, quella di Sant’Agostino, nel cuore del centro storico, è circondata dal degrado. A denunciarlo, con tanto di foto allegate, è un cittadino che da mesi segnala le condizioni dello spazio adiacente al monumento noto per il suo splendido rosone.

“Non commento – scrive – perché il sindaco e i consiglieri comunali passano di lì ogni giorno per andare a prendere il gettone, ma nessuno si muove per far pulire. È da subito dopo i Misteri che non viene fatto nulla”.

Non si tratterebbe, secondo il segnalante, di inciviltà dei cittadini, ma di mancanza di attenzione da parte dell’amministrazione comunale: “Questa è sciatteria, non maleducazione”.

