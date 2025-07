Federico Buffa incanta Marsala con il suo "Italia Mundial"

21/07/2025 10:00:00

Nell’era del digitale non è facile assistere a spettacoli sold out ovviamente escludendo i grandi nomi grazie ai quali il “dal vivo” rimane ancora un surplus incomparabile.

I tempi difficili si acuiscono se l’artista della serata in questione è un tipo che racconta le favole, che possono spaziare dal serio al comico a cui, al di là del nome altisonante più o meno attraente, rimane difficile riempire il parterre di sedie fronte palco. Non è stato così per il giornalista e scrittore Federico Buffa, che nell’incantevole scenario delle Cantine Fina ha raccontato la vittoria della Nazionale Italiana di Calcio al Mundial in Spagna dell’82, riempiendo tutte le sedie possibili di spettatori decisamente interessati al suo romantico racconto di quei fatti. Un excursus dettagliato di grande competenza letteraria che ha affascinato i presenti, un racconto che inizia a febbraio del 1981 con il golpe del colonnello spagnolo Tejero Molina e termina con la partita in aereo a scopone scientifico tra Causio, Zoff, Bearzot ed il Presidente della Repubblica dell’epoca Sandro Pertini. Una serata magnifica di approfondite storie mondiali in cui Buffa fa lo slalom tra il divino ed il laico, tra il fatto conosciuto e le inimmaginabili chicche che hanno reso lo spettacolo non solo godibile, ma anche emozionante.

Anche il divino racconto su chi non c’è più, come Paolo Rossi o Enzo Bearzot hanno mostrato tanti sospiri di gratitudine in chi ha conosciuto le loro gesta, ed una nuova emozione nel laico racconto in chi è nato dopo ed ha visionato soltanto qualche filmato su quel YouTube altro dell’era digitale. Lo spettacolo non ha avuto sul palco soltanto l’oratore Federico Buffa che, in un incredibile ed emozionale andante, è stato accompagnato al pianoforte dal maestro Alessandro Nidi le cui note e il canto hanno stupito tutti i presenti per la delicatezza della poesia espressa. Davvero una bella serata iniziata con l’incomparabile tramonto sullo Stagnone di Marsala e terminata con un grande e lungo applauso giusto ristoro ad un graditissimo spettacolo.



Oreste Pino Ottoveggio