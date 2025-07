Marsala, Mario Valentini e Dimartino all’Otium per "Canzoni liofilizzate"

21/07/2025 12:25:00

Martedì 22 luglio alle 18.30, all’Otium di via XI Maggio 106 a Marsala, Mario Valentini presenta Canzoni liofilizzate.

Lettura semiseria dei testi della musica italiana, in una conversazione con il cantautore Dimartino, autore della prefazione del volume. Il libro, pubblicato dalla casa editrice Il Palindromo, propone un’operazione originale e spiazzante: togliere alle canzoni italiane musica, metrica e rime, lasciando solo le parole, ridotte alla loro essenza.

Un’analisi che Valentini definisce “liofilizzazione” e che consente di arrivare al nocciolo del testo, svelandone, spesso con esiti ironici, fragilità, incongruenze o verità nascoste. Il risultato è un attraversamento critico e umoristico della canzone italiana, dai tormentoni di Morandi e Celentano ai testi più sofisticati di Battisti, De André, Battiato e De Gregori, fino ad arrivare ai brani contemporanei di Brunori Sas, Colapesce, Mahmood e dello stesso Dimartino. Mario Valentini, nato a Messina nel 1971 e oggi residente a Palermo, è autore di diversi romanzi tra cui La minuscola, Vangeli nuovissimi e Quattro giovani malviventi in fuga. Il suo stile, colto e tagliente, trova in Canzoni liofilizzate una forma agile e ironica per riflettere sulla canzone come fatto culturale. La serata sarà accompagnata da un calice di benvenuto offerto dalla Cantina Fina.