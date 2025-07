Trapani, memoria viva per Borsellino: domani l’incontro alla Casina delle Palme

21/07/2025 16:04:00

Un’occasione per ricordare, ma anche per comprendere e interrogarsi.

Domani sera, martedì 22 luglio, a Trapani si terrà un incontro in memoria di Paolo Borsellino e della strage di via D’Amelio.

Appuntamento alle 19 alla Casina delle Palme, in un evento promosso dalla sottosezione dell’Associazione nazionale magistrati. Non solo commemorazione: l’intento è quello di alimentare una memoria consapevole, capace di sfuggire alla retorica e di restare ancorata alla verità storica e civile. Sul palco due testimoni d’eccezione: Francesco La Licata e Roberto Leone, entrambi cronisti de L’Ora negli anni in cui il quotidiano palermitano fu tra i primi a denunciare l’espansione del potere mafioso in Sicilia.

La Licata, oggi editorialista de La Stampa, e Leone, poi passato a Repubblica e oggi vicesegretario regionale dell’Associazione siciliana della stampa, guideranno il pubblico in un viaggio attraverso la vita e il contesto in cui operò Paolo Borsellino. Racconteranno la sua amicizia con Giovanni Falcone, il senso profondo del suo impegno, il prezzo del suo sacrificio e le molte domande ancora aperte intorno alla strage. A moderare l’incontro sarà Giancarlo Caruso, presidente della sottosezione trapanese dell’ANM. La serata sarà arricchita dalla musica di Karpa Koi, nome d’arte del trapanese Giacomo Maria, con una performance che intreccia suoni e parole per restituire al ricordo una dimensione emotiva e civile.