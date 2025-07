CNA Sicilia: Filippo Scivoli nuovo presidente, Piero Giglione riconfermato segretario

21/07/2025 20:27:00

Si è svolta a Palermo, presso il Maria Convention Center (Molo Trapezoidale), l’Assemblea Elettiva Quadriennale della CNA Sicilia, intitolata “Una Visione Futura. Progetti, Impegno, Responsabilità”, che ha visto l’elezione di Filippo Scivoli a Presidente Regionale e la riconferma di Piero Giglione come Segretario Regionale, segnando così un nuovo capitolo per l’associazione che rappresenta le piccole e medie imprese siciliane.

Filippo Scivoli, imprenditore nel settore delle pulizie e presidente uscente della CNA di Enna, porta con sé una lunga esperienza nel mondo associativo e un impegno concreto a sostegno delle imprese del territorio. La sua elezione rappresenta una continuità nell’azione della CNA, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle PMI siciliane in un contesto economico sempre più complesso.

"La nostra missione – ha dichiarato Scivoli – è dare voce e sostegno concreto alle migliaia di piccole e medie imprese che rappresentano la spina dorsale dell'economia siciliana. Punteremo su tre assi fondamentali: semplificazione burocratica, accesso al credito e formazione. Vogliamo essere il ponte tra le imprese, le istituzioni e l'Europa, per cogliere tutte le opportunità dei fondi comunitari. La Sicilia ha un potenziale enorme che va liberato dalle pastoie burocratiche e sostenuto con strumenti moderni".

Piero Giglione, riconfermato alla segreteria regionale, ha aggiunto: "Continueremo il lavoro avviato, rafforzando i servizi alle imprese e la nostra presenza sul territorio. Priorità assoluta sarà l'innovazione digitale e la transizione ecologica, accompagnando le aziende in questo cambiamento epocale. Lavoreremo per creare reti tra imprese e migliorare la competitività del sistema Sicilia, con particolare attenzione ai giovani imprenditori e all'artigianato di qualità. Ringrazio Nello Battiato – ha concluso – per il prezioso lavoro svolto in questi anni".

L’assemblea ha visto la partecipazione di istituzioni, imprenditori ed esponenti del panorama economico regionale ed europeo. Dopo i saluti dell’Assessore del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, del Vice Presidente dell’ARS, Nuccio Di Paola, e del Vice Presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, il presidente uscente Sebastiano Battiato ha tracciato un bilancio del quadriennio trascorso.

Al centro del dibattito, la tavola rotonda “Costruire il domani: la CNA tra Europa e Territorio”, moderata da Gaspare Borsellino (ITALPRESS), con gli interventi degli europarlamentari Giuseppe Lupo, Leoluca Orlando, Marco Falcone, Ruggero Razza e Giuseppe Milazzo, oltre all’assessore regionale Edy Tamajo e al presidente della Commissione antimafia Antonello Cracolici.

Momenti di riflessione si sono alternati a performance artistiche legate all’artigianato, curate da Stefania Bruno e Salvo Piparo, mentre le conclusioni sono state affidate al Presidente Nazionale CNA, Dario Costantini.

Nel pomeriggio, la sessione elettiva ha sancito il rinnovo delle cariche, con l’intervento del Segretario Generale Nazionale CNA, Otello Gregorini.

A chiusura dell’evento, sono stati consegnati riconoscimenti a imprenditori e personalità che si sono distinti per il loro contributo allo sviluppo della Sicilia.