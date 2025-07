Nuovo sito per Alexa Medical & Care: visite, terapie e diagnostica integrata

21/07/2025 11:40:00

Alexa Medical & Care ha pubblicato il nuovo sito web. Un passaggio naturale per un centro che da anni è un punto di riferimento a Trapani nella riabilitazione muscolo-scheletrica, grazie a tecnologie avanzate, personale qualificato e un’organizzazione modellata sui bisogni reali dei pazienti.



La struttura ha sede in via Alcamo 14 ed è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. L’attività si concentra sulla gestione di disturbi ortopedici e post-traumatici, con percorsi costruiti su misura a partire da una valutazione specialistica accurata.

“Nel nostro centro non esistono protocolli standardizzati. Ogni paziente è seguito con un piano personalizzato, pensato in base alla sua condizione clinica e ai suoi obiettivi specifici”, spiega il dott. Marcello Campione, medico radiologo e amministratore unico della struttura.



Fondamentale è il ruolo dell’équipe multidisciplinare, coordinata dal dott. Rosario Sardina, Direttore Sanitario. Al suo fianco operano figure specialistiche di comprovata esperienza, come il dott. Dario Brancato e il dott. Luigi Forzano, entrambi ortopedici, il cui contributo è centrale nel percorso di cura. Il lavoro sinergico con il dott. Salvatore Basiricò, fisioterapista, garantisce continuità e coerenza terapeutica.



Il nuovo sito, realizzato da Bussolaweb, è uno strumento chiaro e ben strutturato. Le sezioni sono essenziali, il linguaggio sobrio, le informazioni facilmente accessibili. I trattamenti disponibili – onde d’urto, laser ad alta intensità, sistema super induttivo, tecarterapia, infiltrazioni ecoguidate – sono presentati con spiegazioni semplici, orientate alla comprensione dei benefici e delle indicazioni cliniche.



Ampio spazio è dedicato all’organizzazione interna: dalla prima visita ortopedica alla definizione del piano terapeutico, fino alla possibilità di usufruire dei servizi in convenzione con il SSN. Il sito riflette fedelmente il metodo operativo di Alexa Medical & Care, in cui il trattamento non è mai standard, ma costruito sulla persona.



L’inquadramento iniziale e l’eventuale integrazione con esami diagnostici sono resi più efficaci dalla collaborazione strutturale con il Centro Diagnostico Radiologico Campione, attivo a Trapani dal 1985 e diretto anch’esso dal dott. Campione. Dotato di apparecchiature all’avanguardia e di un sistema di refertazione digitale accessibile da remoto, il centro diagnostico contribuisce a garantire tempi rapidi e continuità clinica tra diagnosi e trattamento.



Nel sito sono presenti anche una sezione FAQ, i profili del personale sanitario e un modulo per prenotazioni dirette. Uno strumento utile e trasparente, pensato per chi cerca un centro riabilitativo serio, competente e ben organizzato.

Il sito è online all’indirizzo: alexamedicalortopedia.it - Contatti e informazioni anche in sede, in via Alcamo 14, Trapani.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)