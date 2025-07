Trapani scatenato e mercato senza fine tra arrivi e partenze

22/07/2025 18:38:00

Il ritorno di Roberto Pirrello è l'ultimo colpo del Trapani. Un difensore di valore per la serie C, che "puntella" il reparto arretrato di Salvatore Aronica. Pirrello ha già giocato nel Trapani, nel 2019-20, l'ultima stagione dei granata in serie B.

L'arrivo di Pirrello è la conferma di come il mercato del Trapani non sia per nulla concluso, considerato che il diesse Mussi e il responsabile dell'area tecnica Pavone, continuano a portare avanti le operazioni. L'arrivo di Pirrello, infatti, si somma a quello di Luigi Canotto e di Manuel Fischnaller, due attaccanti che conoscono bene la serie C, dove hanno militato per tante stagioni.

Allo stesso tempo, poi, il Trapani si muove anche per le cessioni, perché in 24 ore sono arrivate le separazioni da Kragl e Hraiech. Particolare quella del tedesco, perché due anni addietro era stato tra i protagonisti della vittoria della serie D, ma l'anno scorso non venne confermato, rientrando a furor di popolo nella parte finale della stagione, con l'obiettivo di restare anche negli anni a seguire.

Amato dalla tifoseria, Kragl, però, non è entrato nei piani dell'allenatore e, così, quest'anno si è ritrovato ai margini del progetto granata, decidendo, alla fine, di salutare nuovamente la maglia granata e continuare altrove la propria carriera.