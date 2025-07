Mezzo Festival 2025: A Mazara del Vallo il 25 e 26 luglio un'esperienza musicale unica

22/07/2025 13:18:00

Il countdown è iniziato per la quinta edizione del Mezzo Festival, che si terrà il 25 e 26 luglio 2025, nel suggestivo Giardino dell'Emiro a Mazara del Vallo.

L'evento, che ormai è diventato un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e cultura, si preannuncia come una vera e propria festa delle sonorità più contemporanee, con una line-up di artisti di grande valore provenienti dal panorama musicale italiano. Organizzato da Mezza APS, in collaborazione con il Comune di Mazara del Vallo, il festival rappresenta un’occasione per vivere un’esperienza culturale che si estende dalle 18:00 fino alle 03:00 del mattino. Un villaggio dove la musica si fonde con le arti, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

La line-up di quest’anno promette emozioni forti con Ele A, reduce da una fortunata collaborazione con Colapesce e in tour in tutta Europa, Random, artista multiplatino, e Alessio Bondì, che porta al festival le tappe del suo nuovo tour. Non mancheranno anche le performance di Leïla Koumiya, Simona Norato, Cico Messina, Axy+DaMonks e Libero Reina, solo per citarne alcuni. La musica, che abbraccia generi come l’indie, il rap, l’elettronica e il folk urbano, si arricchirà dei DJ set di Demetra Sound, Morpheine e molti altri. Oltre alla musica, il Mezzo Festival offrirà un'area relax con food & beverage, uno spazio dedicato alle famiglie e ai bambini, e un mercatino vintage curato dal collettivo Cortile Eclettica. Per chi cerca un'esperienza più rigenerante, sarà possibile partecipare a sessioni di yoga, costellazioni familiari e qi gong, tutte attività a cura di esperti locali.

Mezzo Festival si propone come una manifestazione coraggiosa e innovativa, capace di attrarre spettatori da tutta la Sicilia e dalle altre regioni del Sud Italia. Con il supporto di numerosi imprenditori locali, questo evento mira a diventare un punto di riferimento per la cultura musicale del Sud, contribuendo al risveglio culturale e sociale dell'intera area. Per maggiori informazioni sul programma e per acquistare i biglietti, visita il sito ufficiale del festival: www.mezzofestival.it. I biglietti sono disponibili anche direttamente sul sito di TicketSMS e Dice.fm.