Valderice. Renzo Cremona a Terrazza d'Autore 2025: tra linguaggi e identità

22/07/2025 16:48:00

Un viaggio che esplora il confine della parola, alla ricerca di un linguaggio che possa svelare la nostra essenza, il nostro essere più profondo.

Questo è il cuore dell'incontro con Renzo Cremona, che il 24 luglio 2025, alle ore 19:00, sarà ospite del Teatro Comunale "On. Nino Croce" di Valderice, in provincia di Trapani, per presentare il suo nuovo progetto intitolato "Obsolescenza programmata".

Viaggio al confine della parola. L'artista, autore e ricercatore linguistico, condurrà il pubblico in un territorio di confine tra epoche, linguaggi, realtà e disincanto, alla ricerca di una parola “salvifica” che possa spiegare chi siamo. Una ricerca che non si limita alla superficie, ma che scava nelle profondità del nostro essere, come una mappa linguistica che ci aiuti a comprendere il nostro presente e il nostro passato, ma anche le contraddizioni e le incertezze che lo accompagnano. Renzo Cremona non è un artista qualsiasi: la sua produzione spazia con maestria tra poesia, prosa poetica e teatro, creando opere sempre originali e mai banali. La sua scrittura, tesa a scavare il significato profondo delle cose, è frutto di una ricerca stilistica e concettuale che lo ha reso uno degli autori più interessanti della scena letteraria contemporanea. Non solo scrittore, ma anche linguista, Cremona ha dedicato anni alla ricerca e alla valorizzazione della lingua chioggiotta, una lingua locale del Veneto che, attraverso il suo lavoro, sta vivendo una rinascita. Il suo impegno in questo campo è stato premiato a livello nazionale, a testimonianza della sua dedizione e competenza. Nel corso della serata, la parola prenderà vita anche grazie alle letture di Ornella Fulco, Stefania La Via e Giampiero Montanti, che daranno voce ai testi di Cremona, accompagnando il pubblico in un’esperienza che è tanto intellettuale quanto emotiva. Non mancheranno, inoltre, riflessioni sulla dimensione linguistica, sociale ed emotiva di un linguaggio che si trova spesso ad essere “nascosto”, prigioniero di idiomi che non sanno più come raccontare l’individuo e le sue paure.

Renzo Cremona ha già conquistato il pubblico trapanese con il suo lavoro “Cartoline da Trapani”, una raccolta di testi che ha esplorato i luoghi, le atmosfere e i riti della città e dei suoi dintorni, presentata con successo anche nel cartellone degli Amici della Musica di Trapani. L’incontro del 24 luglio sarà quindi un’opportunità unica per vivere ancora una volta la sua scrittura in un contesto che ben si adatta alla sua capacità di far dialogare le parole con la realtà che ci circonda. La serata, organizzata nell’ambito della XX edizione di Terrazza d’Autore, rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo di un autore che ha fatto della ricerca linguistica e della scrittura il proprio strumento di riflessione sul mondo e sull’individuo. Un viaggio nella parola, dunque, che promette di essere intenso e ricco di spunti di riflessione, perfetto per chi cerca una narrazione che sfida i confini del tempo e dello spazio.

L’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la pagina Facebook ufficiale dell'evento, Terrazza d'Autore.