Trapani, schianto in via Mazzini: un ferito e sei auto danneggiate

Un ferito e sei auto danneggiate. È il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera, poco dopo le 22.15, in via Mazzini, una delle arterie più trafficate del centro di Trapani, soprattutto per la presenza di ristoranti e locali.

Secondo una prima ricostruzione, un giovane alla guida di una Opel stava procedendo in direzione piazza Vittorio Emanuele, quando un altro veicolo gli avrebbe tagliato la strada nel tentativo di immettersi su via Osorio. Per evitare l’impatto, il ragazzo ha sterzato bruscamente, perdendo però il controllo del mezzo: l’auto ha travolto una fila di vetture parcheggiate, causando gravi danni.

Il boato dell’impatto ha allarmato residenti e avventori del ristorante vicino, accorsi in strada nel timore di una tragedia. Il conducente dell’Opel è rimasto ferito, ma le sue condizioni – secondo quanto riferito – non sarebbero gravi. Sulla dinamica indagano ora i carabinieri.

L’incidente ha riacceso le polemiche sulla sicurezza in via Mazzini. Da tempo, i residenti segnalano la pericolosità della zona e chiedono misure concrete per limitare la velocità dei veicoli, soprattutto nelle ore serali. “Di notte – raccontano – le auto sfrecciano come in pista. Prima o poi succederà qualcosa di irreparabile”.