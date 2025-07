Straordinaria Pallamano Marsala, terza ai Campionati Italiani di Beach Handball

22/07/2025 15:00:00

La Fiorenergia Pallamano Marsala piazza le sue Under 16 maschile e femminile al terzo posto del Campionato Italiano di Beach Handball di Marina di Grosseto. Un risultato straordinario che certifica il grande lavoro con i giovani del sodalizio lilibetano vero motore delle prestazioni positive di questi ultimi anni. I lilibetani inseriti nel girone A hanno battuto il Sannio per 2-0 (40/4 - 32/5), il Grosseto per 2-0 (28/11 - 32/14) ed il Ventimiglia per 2-0 (30/14 - 30/14). In semifinale i ragazzi di Vito Di Giovanni hanno perso contro l'Albatro di Siracusa per 2-1 (19/18 - 20/25 - 8/6). Nella finalina per il terzo e quarto posto i marsalesi hanno nuovamente sconfitto il Grosseto per 2-0 (36/22 - 25/18). Le ragazze dell'Under 16 femminile hanno copiato ed incollato il risultato dei maschietti conquistando anch'esse la terza posizione in classifica finale. Dopo un difficile girone unico in cui si sono contate tre vittorie ed una sconfitta, vinceranno la finale 3° e 4° posto contro il Chiaravalle per 2-0 (17/14 - 22/16).

Di seguito la dichiarazione di Coach Vito Di Giovanni: "Salutiamo Grosseto e rientriamo a Marsala orgogliosi di quanto fatto ai Campionati Nazionali di Beach Handball. Portiamo a casa due medaglie di bronzo per le formazioni Under 16 femminile e Under 16 maschile, un grande 7° posto per la formazione Senior Maschile che si è confrontata con squadre di altissimo livello e che ha addirittura sfiorato la qualificazione alle semifinali. La formazione Senior Femminile, formata in gran parte da under 16, ha disputato un ottimo campionato piazzandosi tra il 5°-8° posto. Tutti bravissimi i nostri atleti, ritmi altissimi, un beach sempre più spettacolare, una risposta forte e decisa quella data dal movimento Siciliano: ben 5 squadre a podio nelle categorie Under 16 maschile e femminile, la dimostrazione che il settore giovanile Siciliano è pronto ed attento anche per la disciplina del Beach Handball".